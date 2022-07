Sapete chi è il fidanzato di Mika, Andreas Dermanis? Lavoro e primo incontro

Mika frequenta da molti anni Andreas Dermanis, un regista greco di origine libanese. Nel 2012 Mika ha fatto pubblicamente coming out sulle pagine del settimanale “Instinct”.

“Mi chiedete se sono gay? Io vi rispondo di sì. Mi chiedete se le mie canzoni parlano di relazioni con uomini? Io vi dico sì. Ed è solo attraverso la mia musica che ho trovato la forza di venire a patti con la mia sessualità al di là dell’argomento dei miei testi. Questa è la mia vita reale”. Da 15 anni è fidanzato con Dermanis: “Il mio compagno si chiama Andy, è molto discreto, riservato e anche molto stron*o. Lui odia che parli di lui, è un campagnolo si può dire”, Durante le “interviste barbare” di Domenica In, Mika ha detto che molte delle sue canzoni più belle sono proprio dedicate alla sua compagna.

Andreas Dermanis: il primo incontro con Mika

Oltre ai lungometraggi, Andreas Dermanis ha creato una serie di documentari televisivi sull’arte e sulla musica. Molti dei suoi film includono videoclip di cantanti come Pet Shop Boys, Bastille, The Kooks, Asap Rocky ed Emeli Sande.

Mika e il suo compagno stanno insieme da molto tempo e Mika ha rivelato alle lettrici di Modern Woman due segreti: come mantenere una relazione a lungo termine e come rimanere connessi. La collaborazione è fondamentale sia per le questioni importanti che per quelle meno importanti, come la ricetta ottimale per il risotto ai funghi. Detto questo, litighiamo spesso e rumorosamente. I miei amici si stupiscono delle nostre discussioni; di solito non litigano. D’altra parte, le relazioni che non durano sono di solito quelle in cui le persone non litigano abbastanza. Mika e Andreas hanno spesso espresso il desiderio di avere un figlio.

Chi è il fidanzato di Mika, Andreas Dermanis?

Il cantante libanese Andreas Dermanis e il cittadino naturalizzato inglese sono famosi non solo per la loro musica. Lui e il regista britannico di origine greca Andreas Dermanis sono legati sentimentalmente da quasi 15 anni.

A causa di questa relazione, i due non si sono lasciati per quasi 15 anni. I due uomini si sono conosciuti durante un programma televisivo e da allora stanno insieme. Attualmente vivono a Londra e possiedono due cani. Andrea è un documentarista e un produttore e regista di video musicali, e ha già lavorato con numerose importanti emittenti, tra cui: MTV, BBC, Sky Arte e Channel 4. Bastille, Pet Shop Boys, Emeli Sandé, Foster the People, Panic at the Disco e Bon Jovi sono tra gli artisti con cui ha lavorato.