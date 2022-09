Sapete chi è il figlio segreto di Carlo e Camilla? Ecco cosa sappiamo

Hai sentito dire che Carlo e Camilla hanno un figlio segreto? Negli ultimi anni se ne è parlato spesso. Per decenni, infatti, abbiamo sentito questa storia, ma nessuno è stato in grado di verificarla. Abbiamo indagato un fondo sulla domanda per stabilire se sia vero o meno.

Il figlio segreto di Carlo e Camilla: un po’ di luce sulla storia

Una decina di anni fa, Simon Dorante – Day si convinse di essere il figlio segreto dei nuovi sovrani d’Inghilterra. Simon ha 56 anni, è ingegnere e da anni sostiene di essere il figlio segreto della coppia. Gli è stato negato il test del DNA perché è così convinto di esserlo.

Simon Dorante – Day è davvero il figlio di Carlo e Camilla?

Il test del DNA può fornire solo speculazioni se non se ne ha uno, ma il corteggiamento e il matrimonio dei due a partire dagli anni ’70 è un dato di fatto. Tuttavia, si vocifera che i due rivelano una relazione segreta anche prima. Simone Dorante è stato adottato dall’Italia all’età di otto mesi da una famiglia australiana che lavorava come impiegato in un tribunale. Poco si sa del suo passato prima dell’adozione. L’uomo sostiene inoltre che i suoi genitori adottivi lo hanno identificato come loro figlio.