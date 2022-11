Sapete chi è Katia Follesa? Lei presenta il marito Angelo Pisani e la figlia Agata

Grazie alla sua magnifica famiglia, Katia Follesa è sempre stata in grado di rispolverarsi e di andare avanti, nonostante gli haters la assalissero incessantemente. Conoscete Angelo e Agata, suo marito e suo figlio? Verissimo ha organizzato un programma unico questo pomeriggio. Secondo alcune indiscrezioni, Katia Follesa, famosa cabarettista, parlerà di un tema importante: il suo problema cardiaco, che la tormenta da anni. La coppia parteciperà allo show e parlerà della loro vita insieme e del legame con la figlia Agata, di 10 anni.

Angelo Pisani e Katia Follesa fanno coppia dal 1999. Si sono innamorati sul palco di Zelig, dove Valeria Graci faceva coppia fissa. Angelo le ha chiesto il numero durante un laboratorio teatrale e da lì è scattata la scintilla e le ha chiesto di uscire. Uscivamo, ci baciavamo e ci divertivamo, ma all’epoca aveva più fidanzate. Mesi dopo ci siamo ritrovati come trombamici, dato che la distanza non ci ostacolava. Tuttavia, ci siamo resi conto che quello che c’era tra noi era vero e reale, quindi siamo tornati insieme”, ha detto Katia in un’intervista di qualche tempo fa.

La loro unica figlia, Agata, è nata da loro in tempo reale e, da quando è cresciuta, sembra essersi ispirata al rapporto affettuoso dei genitori. Questa famiglia è presente in una sitcom chiamata Social Family – Family Stories, che mostra momenti umoristici della loro vita quotidiana. Katia elogia sempre questa famiglia, che è stata un sostegno fondamentale per lei nei momenti peggiori, come quando è stata duramente attaccata dagli haters seriali del web e accusata di non far più ridere la gente a causa della sua perdita di peso.

Ho preso molto a cuore i commenti negativi sul mio aspetto. Sono tornata al peso che avevo quando ho iniziato a lavorare, che considero il mio peso forma: 52 chili. La mia forma fisica si è modificata in seguito alla gravidanza e ora peso 70 chili, ma trovo triste e stupido che le persone che criticano l’aspetto fisico ignorino questo fatto, come ha riportato il Corriere della Sera qualche tempo fa.