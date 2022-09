Sapete chi è Pamira Vinci la madre di Anna Tatangelo? Età, Causa morte, padre, malattia, genitori e vita privata

La madre di Anna Tatangelo, Pamira Vinci, è morta di cancro nel 2022. La malattia sembrava essere stata sconfitta in un primo momento, ma purtroppo è tornata. Pamira Vinci, madre di Anna Tatangelo, si è trascorsa all’età di 67 anni. La stessa Anna, in un’intervista prima a Domenica In (2019) e poi a Verissimo (2021), ha parlato del cancro della madre senza entrare nei dettagli. Un anno dopo si ammalò e poi si riprese, ma il cancro tornò e lei morì. Palmira è morta il 28 o 29 settembre 2022.

La madre di Anna Tatangelo, Pamira Vinci, è morta a causa di un cancro, inizialmente destinato ma poi tornato. I genitori di Anna Tatangelo hanno posseduto per decenni una panetteria a Frosinone, famosa per le sue ciambelle di Sorana. I genitori di Anna Tatangelo divennero noti in città per la vendita delle loro specialità al mercato locale.