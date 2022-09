Sapete chi è Paul Mazzolini? Età, carriera, moglie e figli, il successo e l’oblio

Cantante italodisco, Gazebo è considerato uno degli esponenti più rinomati. Gazebo, il cui nome d’arte è Paul Mazzolini, è un cantante e compositore italiano noto per il suo disco I Like Chopin.

Chi è Gazebo

Gazebo, nato a Beirut, in Libano, nel 1960, è uno dei principali esponenti dell’Italodisco. Laureato in letteratura francese nel 1983, ha scelto il suo nome d’arte perché all’epoca gli suonava bene. Grazie alla carriera itinerante del padre, ha viaggiato in molti Paesi europei e da giovane ha suonato la chitarra a Londra.

Poco dopo la laurea ha composto “I like Chopin”, un brano che ancora oggi viene ballato nelle discoteche di tutto il mondo. “Dolce Vita”, scritta insieme a Giombini, è stato uno dei suoi singoli più popolari, con oltre 8 milioni di copie vendute in tutto il mondo. “Masterpiece” e “Lunatic” sono solo altri due dei suoi brani preferiti. Dopo Covid, ha pubblicato “Conversation” per ringraziare i medici e gli infermieri.

Figlio di un diplomatico friulano e di una cantante statunitense, Gazebo iniziò a suonare la chitarra fin da quando era giovanissimo e si trasferì nel Bel Paese nel 1975. Gazebo è sentimentalmente legato ad una donna di nome Maria, conosciuta alla fine degli anni ’80, dalla quale ha avuto due figli: Gabriel, il maggiore, ed Eva, la secondogenita.

Paul Mazzolini, un chitarrista fallito diventato cantante, afferma di essere stato accidentalmente responsabile delle hit italo disco degli anni ’80 Masterpiece e I Like Chopin. I medici e gli operatori sanitari in prima linea nell’emergenza sanitaria del Covid -19 hanno ricevuto un ringraziamento l’anno scorso sotto forma di una versione Corona di Masterpiece e I Like Chopin. Marco Zatterin, batterista di una band di rock progressivo alla fine degli anni Settanta, chiese a Mazzolini di comporre un’opera rock basata sul suo libro Il gigante del Nilo, a cui seguirono l’album Banda Belzoni e l’EP En Voyage. Mazzolini non aveva mai cantato in italiano. Il libro di Zatterin lo ha ispirato a farlo.