Sapete chi è Luigi Borghese marito di Barbara Bouchet? Età, carriera, figlio, Alessandro Borghese

Barbara Gutscher (Reichenbergen, 15 agosto 1943) è un’attrice e imprenditrice tedesca, famosa per aver recitato in numerosi film appartenenti al periodo d’oro della commedia erotica italiana. Parla correntemente italiano, inglese e tedesco ed è considerata una star cosmopolita, poiché per nascita ed etnia è tedesca, è cresciuta come americana e per residenza è italiana.

Chi è il marito Luigi Borghese

Negli anni ’70 e ’80, Luigi Borghese era al suo apice come attore cinematografico in Italia, quando uscirono diverse commedie tra cui Spaghetti a mezzanotte, Razza selvaggia, Giovani bellezze… Ricchi, Come perdere la moglie e trovare l’amante e così via. Il 7 marzo 1936 nasce a Napoli il figlio dei Pesci Luigi Borghese. Il suo nome è legato a quello di Barbara Bouchet per tutta la vita, dato che i loro due figli sono i rinomati chef Alessandro Borghese e Massimiliano. Non si sa siano come e quando i due si sono conosciuti, ma è certo che la coppia si è sposata nel 1974. Erano molto vicini, uniti. Sembrava un legame eterno. Molto vicini, in effetti, tanto da sembrare un legame eterno. I genitori del famoso chef si sono separati nel 2006, ma Barbara Bouchet, la futura attrice, ha negato ai media di essere stata innamorata del padre del famoso chef, ammettendo solo che erano stati innamorati. Lei, del resto, aveva scelto di rimanere con l’ex marito. Ma i rapporti della coppia sono rimasti eccellenti. L’assenza di Luigi Borghese ebbe un impatto positivo su Barbara Bouchet, che apparteneva profondamente legata a lui, perché avevano capito che la loro esperienza di vita insieme era finita. Si separarono anche in piena armonia di intenti. Dopo la decisione di separarsi, non hanno vissuto alcun trauma o evento importante. La sua uscita di scena fu devastante anche per Barbara, che era sempre rimasta profondamente legata a lui. La morte di un grande imprenditore e produttore di successo, avvenuta nel febbraio 2016 all’età di 80 anni, ha lasciato un grande vuoto nella sua famiglia e in coloro che guardavano i suoi film. Luigi Borghese ha divorziato dalla moglie Barbara Bouchet in anni simili.

Dotata di una bellezza peculiare, ha recitato in più di 80 film e serie televisive e ha fondato una società dedicata alla produzione di libri e video di allenamento fisico e possedeva anche una palestra. I suoi ruoli più famosi includono miss moneypenny in Casino Royale, la cattiva Kelinda nell’episodio di Star Trek By Any Other Name, l’efebofila Patrizia in Non si sevizia un Paperino e Mrs. Schermerhorn in Gangs of New York.

Generale

Figlia di genitori tedeschi, suo padre era fotografo e cameraman, è nata Barbara Goutscher nel 1944, nella cittadina di Liberec situata nei Sudeti dell’attuale Repubblica Ceca allora occupata dai nazisti. A causa degli accordi della Conferenza di Potsdam del 1945, da bambina fu costretta a lasciare quel paese, insieme alla sua famiglia e a gran parte della comunità tedesca che vi risiedeva. È cresciuta come una bellissima immigrata negli Stati Uniti, dove ha ottenuto i suoi primi lavori come modella e attrice. Nel 1970 emigrò in Italia, dove ha vissuto gran parte della sua vita, adottandone la cultura e che considera casa. Lì è stata in grado di consolidare la sua carriera, incontrare chi era suo marito, sposarsi e avere una famiglia.

Infanzia

Nel 1938, gli Accordi di Monaco permisero l’incorporazione dei Sudeti con una popolazione a maggioranza tedesca nella Germania nazista. Alla fine della seconda guerra mondiale, fu concordato alla Conferenza di Potsdam che la popolazione tedesca dovesse essere sistematicamente rimossa dall’Europa orientale. In Cecoslovacchia ciò avrebbe portato ai decreti di Beneš che ordinavano la confisca delle terre, delle proprietà e dei possedimenti dei tedeschi che vi risiedevano, costringendo la famiglia Goutcher a lasciare la loro casa, essendo anche apolide.​

Bouchet aveva solo 3 anni quando lasciò i Sudeti con la sua famiglia e furono trasferiti insieme a molti altri nei campi profughi nella zona di occupazione degli Stati Uniti in Germania, da dove furono finalmente in grado di optare e ottenere l’autorizzazione a immigrare negli Stati Uniti a seguito delle considerazioni umanitarie del Congressional Displaced Persons Act degli Stati Uniti di 1948.​