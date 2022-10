Sapete chi è Laura De Cicco moglie e chi sono i figli di Ignazio La Russa?

Ignazio La Russa (Paternò, 18 luglio 1947) è un avvocato e politico italiano, ex ministro e membro del partito Fratelli d’Italia. Dall’ottobre 2022 ricopre la carica di Presidente del Senato.

Biografia

Di origine siciliana, visse a Milano. Figlio di Antonino La Russa, già senatore del Movimento Sociale Italiano (MSI). Ha studiato in un liceo a San Gallo, prima di studiare in un’università della Svizzera tedesca, così come all’Università di Pavia, dove ha conseguito il grado di giurista.

Come avvocato, assunse la difesa delle parti civili nei processi per gli omicidi di Sergio Ramelli a Milano e graziano Giralucci e Giuseppe Mazzola a Padova, tutti causati dalle Brigate Rosse.

Carriera politica

Socio del Movimento Sociale Italiano fin da giovanissimo, è stato eletto consigliere regionale della Lombardia nel 1985 e deputato nel 1992. È stato rieletto nel 1994 nelle liste MSI. Nel 1995 è tra i fondatori di Alleanza Nazionale, nuovo partito conservatore creato sulle ceneri del MSI da Gianfranco Fini. Ha mantenuto il suo seggio come deputato nel 1996, 2001 e 2006 sotto le liste di Alleanza Nazionale, ma nel 2008 è cambiato di nuovo e ora è in corsa per El Pueblo de la Libertad. È stato destituito dal parlamento il 7 maggio 2008 per aver fatto parte del governo Berlusconi come ministro della Difesa, carica che ha ricoperto fino alle sue dimissioni dal governo il 12 novembre 2011. Sarà sostituito dall’ammiraglio Giampaolo Di Paola.

Fratelli d’Italia

Nel dicembre 2012, il partito Popolo della Libertà di Silvio Berlusconi ha diviso Fratelli d’Italia, una nuova formazione della destra italiana.1La Russa sarà eletta deputata alle elezioni politiche italiane del 2013. Ponendosi in opposizione al governo Letta, tuttavia è stato eletto presidente della commissione permanente della Camera dei deputati con l’appoggio del suo partito e del Popolo della Libertà il 7 maggio 2013.

È stato un parlamentare ininterrotto per ventisei anni, dopo la sua rielezione alle elezioni politiche italiane del 2018.

Ad oggi, l’ex ministro della Difesa ricopre la seconda carica dello Stato. È sposato e ha tre figli, due dei quali avuti dalla moglie Laura De Cicco. Sulla sua vita privata, il senatore è sempre stato molto riservato; Poco si sa della donna con cui ha avuto Lorenzo Kocis e Leonardo Apache. Ha rilasciato un’intervista alla settimana Chi in cui ha rivelato alcuni aspetti della loro relazione.

“Io non sono molto gelosa però sulla sua fedeltà non metterei la mano sul fuoco. Invece Ignazio da bravo siculo è abbastanza geloso. Mi telefona spesso per sapere dove sono e cosa sto facendo. Ora che è più preso, però ha dovuto limitare le chiamate, e un po’ mi dispiace“, si leggeva sul giornale. Dal matrimonio sono nati Lorenzo Kocis e Leonardo Apache, che hanno 27 e 19 anni.

Una nuova generazione di politici è pronta a prendere il potere a Milano. Lorenzo Kocis, laureato in giurisprudenza, è stato eletto nel parlamentino del Municipio 1, il consiglio di quartiere del centro di Milano. Leonardo Apache La Russa, detto Larus, ha 19 anni e l’anno scorso ha intrapreso la carriera di trapper. In una delle sue canzoni si vanta della droga che vende e minaccia i suoi nemici: “Se lo becco con la droga lo ammazzo”, ha detto suo padre all’Agi.

​Ignazio La Russa è anche padre di Geronimo, nato dalla sua precedente relazione con Marika Cattare. L’altro fratello, Romano La Russa, è stato europarlamentare di Alleanza Nazionale e attualmente è assessore alla Protezione civile della Regione Lombardia. L’altro fratello, Vincenzo La Russa, è un avvocato che è stato parlamentare democristiano.