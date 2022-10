Programmi Tv Stasera giovedì 13 ottobre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Imma Tataranni 2 «La donna che perse la testa» La baronessa Giuseppina Antonini de Raho viene ritrovata morta, orrendamente mutilata, sul vialetto che conduce alla sua villa. Il procuratore Vitali spinge Imma (Vanessa Scalera, 45) a risolvere in fretta il caso perché coinvolge un membro della buona società materana.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Il regno L’autista Giacomo (Stefano Fresi, 48) scopre che il padre, uscito dalla sua vita molti anni prima, gli ha lasciato in eredità il trono di una sorta di regno para-medievale. L’uomo si ritrova quindi a capo di questa comunità segreta, con le proprie leggi e la propria moneta, dove non esiste la tecnologia.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Una intima convinzione Nora (Marina Fois, 52) è uno dei giurati nel processo contro Jacques, un uomo accusato di aver ucciso la moglie, che in primo grado viene assolto. Quando l’accusa ricorre in appello, Nora, profondamente convinta dell’innocenza di Jacques, riesce a convincere un celebre avvocato ad assumerne la difesa…

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Dritto e rovescio Quali saranno le conseguenze immediate del risultato elettorale? La maggioranza di centrodestra saprà trovare in tempi brevi gli strumenti per arginare le gravi difficoltà economiche e sociali che affliggono il Paese? Sono alcuni dei quesiti che Paolo Del Debbio (64) affronterà nella puntata di stasera.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Vip Anche nella Casa del Gf Vip a Cinecittà si fa sentire l’emergenza energetica: «È un tema molto importante e non possiamo fare finta di niente» dice Alfonso Signorini (58). «Ci adeguiamo a norme molto rigide sul risparmio dell’acqua, sulla differenziazione dei rifiuti e sull’equilibrio eco-ambientale».

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Atomica bionda 1989: alla vigilia della caduta del Muro, l’affascinante agente segreto inglese Lorraine (Charlize Theron, 47) viene inviata a Berlino per recuperare un importante documento: la lista di tutte le spie occidentali presenti in città. Dovrà usare tutta la sua abilità per sopravvivere in una giungla di intrighi.

Stasera su La 7 alle 21.25 PIAZZA PULITA Anche nello studio di Corrado Formigli si discute di politica, e in particolare della nuova maggioranza che si prepara a governare il Paese. Non mancherà però un aggiornamento sulla guerra in Ucraina e sulle ultime mosse di Putin.

Stasera su Tv 8 alle 21.00 LAZIO – STURM GRAZ All’Olimpico di Roma si gioca una gara valida per la fase eliminatoria di Europa League. I biancazzurri padroni di casa, sulla cui panchina siede Maurizio Sarri, affrontano la formazione austriaca allenata da Christian Ilzer.

Stasera su Nove alle 21.25 ONLY FUN – COMICO SHOW Continua lo show comico condotto da Elettra Lamborghini con i PanPers alias Andrea Pisani e Luca Peracin. Al loro fianco ritroviamo sul palco, Pino e gli Anticorpi, gli Oblivion, Raul Cremona, Marta Zoboli e Gianluca De Angelis.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 L’INCREDIBILE HULK (Usa 2008) di Louis Leterrier con Edward Norton Bruce è nascosto in Brasile, dove cerca di vivere un’esistenza tranquilla. Ma quando si ritrova braccato dall’esercito americano, si trasforma ancora nel gigante verde Hulk…

Stasera su Rete 4 alle 21.20 RESIDENT ALIEN (2ª st., ep. 5) «Family Day» con Alan Tudyk Il viaggio di Harry e Asta deve essere posticipato a causa di una visita inaspettata per Harry: la festa di famiglia è in pieno svolgimento a Patience. A seguire episodio 6. «An Alien in New York».

Stasera su Iris alle 21.00 DIE HARD – DURI A MORIRE (Usa 1995) di John McTiernan con Bruce Willis John McClane è perseguitato da un terrorista, che si diverte a giocare sadicamente con lui. Nella partita resta coinvolto suo malgrado anche il pacifico Zeus Carver.

Stasera su Rai Movie alle 21.20 LA REGOLA DEL SILENZIO (Usa 2012) di Robert Redford con Robert Redford La vita di Jim Grant, avvocato esperto di diritti civili, è sconvolta da uno scoop sul suo passato: durante la guerra in Vietnam era un pacifista radicale, ricercato per omicidio…

Stasera su Italia 2 alle 21.15 CLOWN (Usa/Canada 2014) di Jon Watts con Andy Powers, Eli Roth, Peter Stormare Kent trova in un baule un costume da pagliaccio e lo indossa per la festa di compleanno del figlio. Ma scopre a sue spese che il vestito è posseduto da un antico demone…

Stasera su La 5 alle 21.10 L’AMORE NON VA IN VACANZA (Usa 2006) con Cameron Diaz, Jude Law Iris e Amanda, due giovani donne sfortunate in amore, decidono di scambiarsi le rispettive abitazioni per le vacanze di Natale. Entrambe incontreranno l’uomo dei loro sogni…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 BUONGIORNO PAPÀ (Italia 2012) di Edoardo Leo con Raoul Bova, Marco Giallini La vita di Andrea, un trentottenne in carriera e donnaiolo, va a gonfie vele. Ma un giorno alla sua porta si presenta la figlia sedicenne, della quale ignorava l’esistenza.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 LE COMTE ORY Dalla Vitrifrigo Arena, Diego Matheuz dirige “Le Comte Ory” di Rossini. Il Coro del teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, diretto dal maestro Farina, entra nel gioco movimentando la musica rossiniana. Nel cast Juan D. Flórez e Julie Fuchs.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 SEI SORELLE «Gli obblighi del matrimonio» con Maria Castro Dopo l’incidente di Miguel, la situazione in fabbrica è sempre più delicata. Francisca decide di darsi un’opportunità prima di abbandonare per sempre il sogno di diventare una cantante. Segue «Grigio perla».

Stasera su Real Time alle 21.20 MY EXTREME LIFE Nella terza puntata del reality seguiamo la vita di quattro giovani straordinari che convivono con la balbuzie. Per i ragazzi è una bella sfida, perché quando si fa fatica a esprimersi i compiti quotidiani possono essere un incubo.

Stasera su Giallo alle 21.10 MODERN MURDER – DUE DETECTIVE A DRESDA (1ª st., ep. 9) «Il momento della verità» con K. Hanczewski, A. Hoefels Una coppia con trascorsi criminali decide di scappare per rifarsi una vita quando un vicino viene trovato ucciso: la situazione evolverà in modo inatteso.

Stasera su Top Crime alle 21.10 MURDERS IN AMBOISE (Fr. ‘22) di Sylvie Ayme con Philippe Bas, Pauline Bression Il capitano Dutertre e il luogotenente Amarillo indagano su una serie di omicidi che fanno riferimento alle opere di Leonardo da Vinci. Le indagini li conducono anche ad un vecchio caso…

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 MONEY MONSTER – L’ALTRA FACCIA DEL DENARO (Usa ‘16) con George Clooney Lee Gates è il conduttore di uno show tv sul mondo della finanza, dove consiglia investimenti al pubblico. Un giorno, però, un giovane entra nello studio e lo prende in ostaggio…

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 CAPTAIN FANTASTIC (Usa ‘16) con Viggo Mortensen Ben vive isolato con la famiglia in una foresta del Nord America, rifiutando la società dei consumi. Ma la morte della moglie li costringe ad affrontare il mondo della cosiddetta normalità.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 IL MISTERO DI ARKANDIAS (Fr./Bel. ‘14) di A. Castagnetti, J. Simonet con Ryan Brodie Theo, che sogna di sfuggire al suo destino di «sfigato», trova un libro di magia contenente le istruzioni per costruire un anello dell’invisibilità. Ma una volta fabbricato, scompare nel nulla…

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 VIKING (Russia ‘16) di A. Kravchuk con Danila Kozlovskiy Dopo la morte del padre, il giovane principe Vladimir è costretto a fuggire. In esilio, viene convinto ad assemblare un’armata per affrontare le forze dell’Impero bizantino che minacciano il territorio.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 THE MURDER OF NICOLE BROWN SIMPSON (Usa ‘19) di D. Farrands con M. Suvari Gli ultimi giorni di vita di Nicole Brown Simpson, ex moglie di OJ Simpson: nonostante l’ipotesi più probabile sia quella della colpevolezza del marito, il suo caso è ancora un mistero.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 X FACTOR Continuano le selezioni del talent: la tensione è alle stelle e le performance devono essere eccellenti: questa fase è decisiva in quanto i giudici Fedez, Ambra, Dargen e Rkomi scelgono alcuni talenti per formare le proprie squadre.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 SPARTACUS – LA VENDETTA (2ª st., ep. 9) «Mostri» con Liam McIntyre, Dustin Clare Dopo aver lasciato Ilithyia nel bosco, Spartacus torna al tempio. Lì, per rialzare il morale degli uomini, organizza un torneo di lotta… A seguire episodio 10 «L’ira degli dei»

Stasera su Sky Serie alle 21.15 BAYWATCH (4ª st., ep. 9) «Uomo di ferro» con David Hasselhoff, Pamela Anderson Mitch si allena per il titolo annuale di Ironman, ma non vuole iscriversi fra i seniores, perché non accetta l’idea di non essere più giovane. Segue ep. 10 «La torretta della paura».

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 BALTHAZAR (2ª st., ep. 5) «La morte in faccia» con Tomer Sisley Una poliziotta trova il cadavere di un uomo su una giostra. Balthazar accorre sul posto e intuisce che la causa del decesso è un potente virus iniettato alla vittima… A seguire episodio 6 «Il debito».

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 I BAMBINI SANNO (Italia 2015) di Walter Veltroni Un viaggio nell’Italia di oggi, raccontato attraverso le percezioni di 39 bambini, tra i 9 e i 13 anni. Un’inchiesta per conoscere i loro progetti, i loro sogni e la loro opinione sui grandi temi della vita.