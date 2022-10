Sapete chi è Loredana Lecciso? Età, biografia, figli, Albano e Romina Power

Loredana Lecciso è una showgirl, giornalista e personaggio televisivo italiana. Si è fatta conoscere per il suo legame con il cantante Al Bano Carrisi, con cui ha avuto due figli. Nonostante la relazione abbia suscitato molte ire, le ha dato molte opportunità di apparire in programmi televisivi come ospite.

Chi è Loredana Lecciso?

Nome: Loredana lecciso

Data di nascita: 26 Agosto 1972

Età: 47 anni

Altezza: 170 cm

Peso: 60 kg

Segno Zodiacale: Vergine

Luogo di nascita: Lecce

Professione: Showgirl e personaggio televisivo

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram ufficiale: @loredanalecciso_

Biografia

Loredana Lecciso (nata il 26 agosto 1972 a Lecce) è l’ex fidanzata del famoso cantante italiano Al Bano Carrisi. Pochi, però, sanno che in passato è stata una giornalista. Oltre a fare la giornalista, ha lavorato anche a Canale Otto, di proprietà dell’ex marito Fabio Cazzato, anch’egli giornalista. Nonostante le aspre critiche da parte degli ordini dei giornalisti per il mancato pagamento delle quote associative (problema che ha avuto con numerose ospitate in programmi televisivi), Loredana è stata costretta a smettere di fare la giornalista. Nel 2004 è apparsa a “La Fattoria” e “Domenica In” con Raffaella Lecciso, sua sorella. “La vita in diretta” è stato un programma in cui Loredana è stata opinionista dal 2010 al 2011. Dal 2014 al 2018, “Domenica Live” di Barbara d’Urso ha accolto Loredana come ospite. Nel 2007, Loredana è stata chiamata in causa nello scandalo Corona, in cui i paparazzi ricattavano i vip. Nel 2016 e nel 2017 i fan di Loredana Lecciso sono stati in ansia per il suo coinvolgimento nello scandalo.

Lavoro e carriera

Poiché gli ordini dei giornalisti hanno ritenuto il suo comportamento scorretto e l’hanno radiata dall’albo, Loredana Lecciso è stata costretta ad abbandonare il giornalismo. Nonostante questa battuta d’arresto, è diventata una star della TV, apparendo in diversi programmi come La Talpa e La Fattoria (2004) e L’Isola dei Famosi (2010). Diventa anche opinionista dei salotti di Barbara D’Urso e pubblica il suo primo album Si vive una volta sola nel 2005. Contiene testi scritti dal cantante Julio Iglesias. Il suo singolo sarà un grande successo e verrà tradotto anche in spagnolo.

Loredana Lecciso e Al Bano

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sono stati oggetto di grande attenzione da quando si sono lasciati nel 1999, dopo che lui si era separato da Romina Power per trovare la pace. Al Bano e Loredana si sono conosciuti perché i loro figli frequentavano la stessa scuola e hanno avuto altri due figli insieme: Yasmine nel 2011 e Al Bano Junior nel 2002. Si sono innamorati nel 2005, quando Al Bano era uno dei naufraghi de L’Isola dei Famosi. In quella circostanza, Loredana, presa dalla gelosia, era decisa a lasciarlo. Al Bano, invece, tornò da Loredana. Un’altra crisi sorse perché Al Bano si ricongiunse con l’ex moglie Romina. Loredana racconta questo episodio nel 2018, ma nonostante le varie battute d’arresto, attualmente si dichiarano “uniti come una cosa sola”.

Lorena Lecciso Vs Romina Power

Il 30 maggio 2019, secondo alcune indiscrezioni di gossip, Loredana Lecciso e Romina Power non sarebbero in buoni rapporti. Secondo le indiscrezioni, Loredana avrebbe organizzato un pranzo per il compleanno di Albano Carrisi con i figli della coppia, Albano Junior e Jasmine Carrisi, al quale Romina non sarebbe stata invitata. La donna si sarebbe arrabbiata per l’affronto e vorrebbe lasciare la Puglia. La sua reazione è stata particolarmente negativa per non essere stata invitata al pranzo del compleanno di Albano Carrisi. A Domenica In, Mara Venier si è rifiutata di leggere una lettera inviata ad Albano Carrisi dalla stessa Romina, perché sarebbe stata indelicata nei confronti di Loredana.

Figli

Loredana Lecciso ha avuto due figli con Albano: Albano Junior detto Bio nato nel 2002 e Jasmine nata nel 2001. Si aggiungono ai precedenti figli di Albano avuti con Romina Power che sono Ylenia (la ragazza nata nel 1970 e scomparsa il 31 dicembre 1993), Yari Carrisi classe 1973, Cristel nata nel 1985 w Romina Jr Jolanda, nata nel 1987. Loredana invece ha una precedente figlia, Brigitta, nato dalla relazione con Fabio Cazzato.