Sapete chi è Lory Del Santo? Biografia, Età, Marito, Morte dei Figli e Fidanzato

Lory Del Santo è un noto personaggio televisivo italiano, divenuto famoso tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80. Attualmente è spesso invitata in TV come opinionista ed è molto famosa online per essere la regista e l’ideatrice della serie Youtube “The Lady”. Appassionata di cucina, Lory ama cucinare per gli amici, ma partecipa regolarmente anche a eventi gastronomici.

Chi è Lory Del Santo?

Nome: Loredana Del Santo, conosciuta come Lory Del Santo

Loredana Del Santo, conosciuta come Lory Del Santo Professione: Regista, Attrice, Showgirl italiana

Regista, Attrice, Showgirl italiana Segno Zodiacale: Bilancia

Età: 63 Anni

63 Anni Data di nascita: 28 Settembre 1958

28 Settembre 1958 Luogo di nascita: Povegliano

Povegliano Altezza: 175 cm

175 cm Peso: 65 kg

65 kg Tatuaggi: nessuno

nessuno Profilo Instagram ufficiale: @lorydelsantoofficial

Nata a Verona il 28 settembre 1958, Loredana Del Santo è un’attrice italiana che ha iniziato la sua carriera a 16 anni come conduttrice del Festivalbar. Dopo soli tre anni approda sul grande schermo nel film di Bolognini “Dove vai in vacanza?”, e successivamente recita con Adriano Celentano in Geppo il folle. Nel 1982 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, per il quale vince il primo premio. Il suo primo vero successo arriva nel 1987 con Non lo sai? In televisione ha poi preso parte a diverse sitcom popolari, tra cui Un posto al sole (1989), con Alessandro Haber ed Enrico Montesano, per la regia di Sofia Loren, che ne ha apprezzato il talento; ha inoltre recitato accanto a Raoul Bova e Carmen Russo in Notti sul ghiaccio (1999).

Lory Del Santo è un’attrice e cantante italiana molto famosa. Pur facendo parte delle celebrità più famose del suo tempo, la sua vita è stata segnata da una tragedia. Nell’agosto del 1986, Lory divenne madre di Conor, avuto con Eric Clapton, ma il bambino morì nel 1991 cadendo da un palazzo sulla 53esima strada a New York. Il bambino morì all’istante, ma il lutto di Loredana la segnò per sempre. Nel 1992 divenne nuovamente madre di un bambino di nome Devin, nato dalla relazione con il produttore Silvio Sardi. Tuttavia, Loren Del Santo (nato nel 1999) si è tolto la vita a 19 anni a causa di una malattia che lo ha tormentato per tutta la vita, dopo che il coma farmacologico non è stato invertito nonostante i tentativi di intervento chirurgico.

Lavoro e Carriera

Ha poi avuto una breve carriera come soubrette, partecipando al Festival di Sanremo del 1979. Nel 1980 collabora con Dino Risi nel film “I seduttori della Domenica” e partecipa al programma “Tagli, ritagli e frattaglie”. Negli anni Ottanta partecipa al programma “Drive in” di Antonio Ricci e infine torna a collaborare con Arbore nella commedia di successo “Che mi hai portato a fare a Posillipo se non mi vuoi più bene?

Negli anni 2000 Lory ha conquistato la scena partecipando alla terza edizione dell’Isola dei famosi segno vincendo con ben il 75% delle preferenze, dell’amore del pubblico. Nel 2014 è tornata in tv per un programma di Sky, “Missione Seduzione”. Nello stesso anno conquista anche i preferiti del web: è infatti regista di una web serie dal titolo “The lady” trasmessa su YouTube e che vede tra gli altri Franceska Pepe e Giacomo Urtis. Successivamente, è una delle concorrenti della quinta edizione di Pechino Express – insieme al fidanzato Marco Cucolo – e si classificano al terzo posto. Nel marzo 2020, invece, è tra gli ospiti fissi del programma di Pietro Chiambretti “La Repubblica delle Donne” insieme a Katia Follesa, Alfonso Signorini, Cristiano Malgioglio e Antonella Elia;

Nella sua carriera, Lory Del Santo ha avuto molte relazioni con uomini famosi, come George Harrison, Richard Krajicek, Gianni Agnelli, Fabio Galante e Roberto Mancini. La sua relazione più importante è stata quella con Eric Clapton, da cui ha avuto un figlio, purtroppo morto poco dopo in un tragico incidente. Alla bella donna il musicista ha dedicato anche la canzone Lory. La showgirl ha anche dichiarato di aver avuto un’avventura di una notte con l’ultimo compagno di Lady Diana, Dodi Al Fayed. Per quanto riguarda la differenza di età con i suoi partner o amanti, Lory Del Santo ha preferito uomini più giovani come Gennaro Lillio e Marco Ferri.

Fidanzato Marco Cucolo

Attualmente Lory Del santo sta con un modello di 34 anni più giovane di lei, Marco Cucolo, classe 1992. I due stanno insieme da circa due anni e la loro relazione sembra procedere a gonfie vele. Durante un’intervista nella trasmissione Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, Lory Del Santo ha dichiarato che è impegnata nella scrittura di un nuovo libro e che Marco le ha ridato la felicità e le è stato vicino dopo la morte del figlio Loren.