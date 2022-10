Sapete chi è Luca Brocherel figlio di Angela Brambati dei Ricchi e Poveri avuto da Marcello Brocherel

Luca Brocherel non è mai stato al centro dell’attenzione, ma è comunque figlio di una cantante e autore di successo. È nato nel 1985 da Angela Brambati e Marcello Brocherel, entrambi membri della band degli anni Ottanta Ricchi e Poveri. Nonostante Brocherel abbia lasciato la scuola all’età di 16 anni, è uno stato dei principali artefici della riunione del gruppo della madre al Festival di Sanremo del 2020, la prima volta che una band italiana ha suonato insieme dopo lo scioglimento dei Nuova Idea e dei Pooh.

Chi è Luca Brocherel

Luca Brocherel è nato nel 1976. È l’unico figlio avuto in vita da Angela Bramati e suo padre è Marcello Brocherel, noto albergatore di Aosta. I due sono legati da molti anni: all’epoca, la loro fece molto discutere soprattutto per le conseguenze che ebbe storica formazione dei Ricchi e Poveri, visto che fu proprio Marcello a scatenare l’addio di Marina Occhiena.

Tornando a Luca Brocherel, sappiamo che lavora come chef. In passato ha lavorato nella cucina dell’agriturismo di famiglia, aperto dalla madre Angela Bramati a Roccaforte Ligure. Oggi l’agriturismo Locanda di Mamma Maria è stato chiuso definitivamente, dopo che Angela è tornata a calcare il palcoscenico insieme a un altro membro della band Ricchi e Poveri, Angelo Sotgiu. Quanto alla carriera professionale di Brocherel, non dubitiamo che sia proseguita anche dopo la chiusura dell’agriturismo.

L’amore burrascoso tra Angela Bramati e Marcello Brocherel

Nel 1981, Angela Bramati scopre con sgomento che il suo fidanzato Marcello Brocherel la tradisce con l’amica e collega Marina Occhiena. La rottura della loro relazione causa la fine del gruppo Ricchi e Poveri e una frattura tra Angela e Marcello. Da allora, Angela non si è mai sposata né ha figli avuti.