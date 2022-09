Sapete chi è Luciana Littizzetto? Età, marito, compagno, figli adottivi e naturali

Luciana Littizzetto è una delle più famose comiche italiane, nota per il suo lavoro in televisione, al cinema e nelle esibizioni dal vivo. È conosciuta soprattutto per il suo lavoro al fianco di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3. La sua arguzia torinese non ha intenzione di fermarsi, e infatti la vediamo al fianco di Fazio già da diversi anni. I telespettatori sembrano conoscere bene questo volto molto familiare. Ma voi sapete davvero tutto di lei? Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla sua vita privata.

Luciana Littizzetto è nata a Torino il 29 ottobre 1964. Ha 57 anni. Luciana Littizzetto è mai stata sposata? No. A differenza di molti altri comici e intrattenitori italiani, non si è mai autocelebrata. Tuttavia, ha avuto una relazione molto lunga e impegnata che potrebbe essere considerata il suo matrimonio. L’approfondimento insieme nel prossimo paragrafo.

Compagno

Luciana Littizzetto sarebbe single dal 2018, quando è terminata la sua lunga relazione con l’ex batterista degli Africa Unite Davide Graziano. I due sono stati insieme dal 1997 al 2018, quindi praticamente per più di 20 anni d’amore. Ecco le parole con cui ha raccontato, velatamente, i motivi della loro rottura:

Tutti facciamo i conti con la disillusione. E non riguarda solo gli uomini, ma anche gli amici. Pensavi di avere un rapporto di lealtà e scopri che non è così. Dopo i 50 anni cominci a mettere in conto che potrebbe succederti di non innamorarti più. E quindi impari a pensarti da sola.

Si è ipotizzato che tra le righe delle loro recenti dichiarazioni pubbliche si potrebbe leggere la delusione per la mancata di matrimonio proposta dell’ex partner. Tuttavia, nessuna delle due parti ha mai confermato o smentito questo dettaglio. I due sembrano essere in buoni rapporti per il bene dei loro figli.

Figli adottivi e naturali

Luciana Littizzetto non ha figli biologici. Con l’ex fidanzato Davide Graziano ha però adottato i due fratellini Vanessa e Jordan, entrati nella sua vita rispettivamente a 12 e 9 anni. Oggi ha 27 anni e vive a Torino con il suo attuale fidanzato, che ha intenzione di avere i suoi figli biologici con un’altra donna mentre cresce i futuri figli della Littizzetto come erano suoi. Si divide tra Italia e Spagna e lavora dietro le quinte di programmi televisivi per La7 e Tv2000.

La comica, attrice e personaggio televisivo italiano Luciana Littizzetto ha collezionato un numero impressionante di ruoli nel corso degli anni. Dal 1997 a oggi ha recitato in 24 film, tra cui E allora mambo! (1999), Tutti gli uomini del morente (1999), Ravanello pallido (2001), Manuale d’amore (2001), Maschi contro femmine (2010) e Aspirante vedovo (2013). Luciana Littizzetto ha fatto bene anche in tv. La simpaticona ha debuttato nel 1991 nel programma comico Avanzi per poi passare nel 1997 a Zelig. Da allora, ha partecipato a numerosi altri programmi, tra cui Mai dire Gol dal 1997 al 2000 e Che tempo che fa dal 2005 al 2020, oltre a questo nuovo show di Prime Video intitolato Dinner Club.

Altezza

Luciana Littizzetto è alta 1 metro e 58 centimetri. Anche per questa sua particolarità fisica, si è guadagnata il soprannome di “Lucianina”. Luciana Littizzetto è su Instagram dove il suo omonimo profilo ufficiale conta attualmente oltre 3 milioni di follower. Nel feed, moltissimi TikTok divertenti, frasi caustiche e momenti che la ritraggono in tv come nella sua serena vita quotidiana.