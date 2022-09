Sapete chi è Marco Bellavia? Età, figlio, Paola Barale, figlio, Grande Fratello Vip, ex moglie e Bim Bum Bam

Giovedì 29 settembre, il conduttore del Grande Fratello Vip ha rivelato di aver fatto un passo indietro. “Ultimamente non sono stato in equilibrio”, ha detto. “Inizio a relazionarmi con me stesso prima di parlare con gli altri”. I compagni di squadra dubitano di lui. Marco è in evidente difficoltà nelle ultime ore, e Sonia Bruganelli lo ha commentato: “Ho un po’ di imbarazzo per Marco. Ha cercato di portare allegria nei primi giorni. Ha scoperto di essere entrato in una squadra che non si cura di lui, e di conseguenza sta facendo fatica. Il branco lo divora di conseguenza. Con Pamela, Marco e Pamela sono persone separate. Lei non ha bisogno di lui, ma lui, facendo un passo indietro, chiede assistenza”. Marco Bellavia, mental coach di 57 anni, ex attore e conduttore televisivo di Milano,Italia, è un mental coach. È noto soprattutto per il ruolo di Steve nella serie Licia, oltre che per la sua funzione di conduttore di Bim bum bam dal 1990 al 2001. Marco Bellavia è uno dei concorrenti ufficiali del Gf Vip2022 da quando è assente dalla tv per molto tempo.

Chi è Marco Bellavia?

Nome : Marco Bellavia

: Marco Bellavia Età: 57 anni

57 anni Dat a di nascita: 9 dicembre 1964

9 dicembre 1964 Luogo di nascita : Milano

: Milano Segno Zodiacale: Sagittario

Sagittario Professione : Attore, conduttore televisivo, imprenditore e mental coach

: Attore, conduttore televisivo, imprenditore e mental coach Peso: 55 Kg

55 Kg Altezza: 172 cm

172 cm Tatuaggi: nessuno visibile

nessuno visibile Profilo Instagram Ufficiale: @bellaviamarco

Biografia

Marco Bellavia è nato il 9 dicembre 1964 a Milano. Prima di iscriversi alla Facoltà di Scienze Geologiche di Milano, dove ha studiato dopo la maturità, Marco Bellavia è stato un modello. Dal 1986 ha partecipato a diverse serie televisive come Love Me Licia e Arriva Cristina, che lo hanno reso tanto popolare da essere scelto come conduttore di Bim bum bam nel 1990. Nel 2001 è stato l’inviato del programma al fianco di Paola Barale, all’epoca conduttrice di Forum. Marco Bellavia ha avuto il figlio Filippo nel 2007 da Elena, conosciuta dopo la rottura con Paola Barale, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Torna in televisione come concorrente del Grande Fratello Vip 2022 dopo un periodo di assenza dalla televisione.

Lavoro e carriera

Marco Bellavia ha iniziato la sua carriera di attore negli anni ’80 come modello. Nel 1986 è apparso nel programma Love Me Licia nel ruolo di Steve, uno dei tanti personaggi di Licia. Grazie alla sua interpretazione, ha potuto apparire in tutti i programmi basati sul personaggio.

Licia dolce Licia – 1987

Balliamo e cantiamo con Licia – 1988

– 1988 Arriva Cristina – 1988

Cristina – 1989

Cri Cri – 1990

Dalla fine degli anni Ottanta, Marco Bellavia è un volto familiare del piccolo schermo. Ha condotto il popolare programma per bambini Bim bum bam (condotto anche da Paolo Bonolis), dal 1990 al 2001. In questi anni Marco di è cimentato anche come autore, producendo la sitcom The Snow Patrol nel 1996. Nel 2001 entra nel cast di Forum e nel 2002 è inviato di Stranamore. Dopo queste esperienze, Marco Bellavia ha lasciato il mondo della TV generalista e ha collaborato con Telenova e Canale Italia per Snow Food (Gambero Rosso Channel) e Canale Italia (2009). Oggi è imprenditore e mental coach, oltre che titolare di un’azienda. Marco è un concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Figlio

Marco Bellavia, mental coach e attore, ha oltre 7000 follower su Instagram. È orgoglioso del figlio Filippo, nato nel 2007, di cui condivide spesso le foto. Il reality show Grande Fratello Vip 7, sempre condotto da Alfonso Signorini, vede per la prima volta Marco Bellavia come concorrente ufficiale. Sonia Bruganelli e Orietta Berti sono le Opinion Leader. Oltre a Marco Bellavia, i concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 7 sono:

Sembra imminente il corteggiamento di Marco Bellavia nei confronti di Pamela Prati dopo l’ingresso al Grande Fratello Vip: l’ha subito riempita di complimenti e le ha detto di voler rimanere con lei. Forse è l’inizio di un corteggiamento? Durante la prima puntata del GF, apprendiamo come Marco Bellavia abbia provato negli anni precedenti a contattare Pamela Prati su Instagram senza ricevere risposta.