Sapete chi è Mario Franchini? ha preso a calci e pugni la figlia di 9 mesi della fidanzata

Mario Franchini, muratore 28enne di Cusano Milanino, è accusato di aver ucciso la figlia di 9 mesi della sua compagna.

Anche prima di prendere a calci e pugni la figlia di 9 mesi della sua compagna, sabato pomeriggio, Mario Franchini era noto alle forze dell’ordine. Le sue erano segnalate nel database delle forze dell’ordine. La bambina è stata ridotta in fin di vita, tanto che è stato necessario il trasferimento d’urgenza in terapia intensiva dove è rimasta in coma farmacologico per alcune ore. Ora la bambina sta meglio, ma rimane ricoverata.

L’uomo ha confessato l’aggressione alla neonata

Poco dopo essere stato ammanettato, Mario Franchini, il muratore 28enne di Cusano Milanino, ha confessato tutto. Un paese alla periferia di Milano dove ha vissuto prima di trasferirsi con la compagna e la figlioletta a Casarile, sempre nel milanese. È originario di Martina Franca, in provincia di Taranto.

Ancora sconosciuto il movente

I motivi per cui l’uomo ha picchiato e preso a calci la bambina non sono ancora chiari. Si sa però che sabato pomeriggio era solo in casa con lei. La prima ad accorrere in suo soccorso è stata la nonna, che ha allertato la figlia e la madre della madre della figlia è accorta di quanto stava facendo, nonché la madre della bambina, preoccupata perché non a raggiungere il compagno era al lavoro in un supermercato. I medici hanno immediatamente stabilito che l’entità delle ferite ha richiesto un trattamento immediato: la ragazza il cranio rotto, un’emorragia cerebrale, la frattura della radio e dell’omero di entrambe le braccia, oltre a contusioni su tutto il corpo. La polizia ha poi arrestato il sospetto 28enne”.

Il profilo Facebook dell’uomo

In base al profilo Facebook dell’uomo, egli appare in compagnia della sua compagna e senza eccessivi vizi. Non sembra avere problemi di droga o problemi finanziari, anche se resta da capire se la coppia avesse problemi. Nelle foto pubblicate sui social media, appare anche sorridente con alcuni dei suoi parenti.