Sapete chi è Irene Grandi? Età, carriera, marito, figli, curiosità, vita privata, Instagram

Una delle sue prime apparizioni televisive ufficiali risale al 1993 nella trasmissione Roxy Bar per promuovere il suo primo 45 giri. Irene Grandi viene scoperta dal grande pubblico nel 1994 grazie alle canzoni Fuori e Tvb, scritta per lei da Jovanotti. Il successo arriva nel 1995 quando vende oltre 500.000 copie in Italia.