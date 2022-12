Sapete chi è Mauro Sabbione dei Matia Bazar? Età, moglie, figli, causa morte

Biografia

Sabbione, nato a Genova il 17 aprile 1957 e diplomato al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, è stato il tastierista dei Matia Bazar dall’aprile 1981 all’aprile 1984. La sua ultima esibizione con la band è stata al Piper di Roma il 16 aprile 1984.

Sabbione ha partecipato alla realizzazione di El diablo, Live on Line e Insidia. Ha collaborato con numerosi gruppi italiani, tra cui Modà, Diaframma, Violet Eves, Diskanto, Stellerranti, Garbo, Belzer e Mirage, come arrangiatore e produttore.

Nel 2003 Valerio Peretti di Striscia la notizia ha pubblicato un nuovo CD intitolato Gramsci Bar, premiato al Mei di Faenza e distribuito da Edel. Segue un lungo tour con molti ospiti speciali. Nel corso degli anni le produzioni multimediali sono aumentate e hanno incluso composizioni per due DVD intitolati Rivelazione e Utopia, che facevano parte delle tournée omonime con Leo Bassi. Durante questi tour, ho partecipato anche come attore e direttore di scena.

