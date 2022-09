Sapete chi è Milena Mancini moglie Vinicio Marchioni: l’amore smisurato per i figli

Milena Mancini e Vinicio Marchioni sono una coppia italiana che ha scelto di vivere la propria relazione senza la benedizione della Chiesa. I due, di 4 e sposati da appena due anni, hanno deciso di scegliere consapevolmente non riconoscere il loro certificato di matrimonio. Mercoledì sera Marchioni sarà ospite della trasmissione Lui è peggio di me, in onda su Rai3 e condotta da Marco Giallini e Giorgio Panariello.

Milena Mancini, il rapporto con i figli

Milena è un’attrice italiana di grande talento e bellezza che ha recitato in diversi film e programmi televisivi. È anche una grande amante del suo paese d’origine, che visita spesso con il suo fidanzato. Anche Vinicio Marchioni è un bravo attore, che ha vinto molti premi per i suoi ruoli sia in spettacoli teatrali che in serie televisive. È appassionato di recitazione, ma anche di sport come il nuoto e il tennis.

Non è difficile capire questo sentimento che li lega così perfettamente li ha portati anche alla scelta, quando si sono sposati nel 2011, di mettere al mondo due figli: Marco, di sette anni, e Marcello, di sei anni. Per quanto riguarda il rapporto con i figli, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair qualche tempo fa, la Mancini ha rivelato dettagli relativi alla sfera personale. Ha raccontato come il suo ruolo materno fosse molto importante per lei (e lo è tuttora) e come avesse cercato di far rispettare ai suoi figli un certo equilibrio e una precisa linea di demarcazione tra l’essere madre e l’essere amica.

Proprio durante l’intervista la donna ha sottolineato quanto sia importante per le donne essere madri ed essere riconosciute come tali dai figli, perché questo le aiuta, al di là dei valori e dell’educazione che trasmettono, a farli crescere nel rapporto con il padre . Infatti, questo esempio dimostra che è la donna a insegnare ai figli il rispetto non solo tra le mura domestiche, ma anche fuori, a scuola, soprattutto se è lei stessa un’insegnante.

Anche con i loro programmi fitti di impegni, la coppia è riuscita a rimanere vicina e la relazione come genitori. La Mancini ha lavorato in entrambi i settori dello spettacolo e ha visto altre coppie di celebrità lottare per conciliare la vita familiare. In un’intervista a PEOPLE, l’attrice ha dichiarato che, nonostante gli impegni occasionali e la mancanza di tempo di molte persone nel suo settore, è importante ricordare che bisogna sempre essere presenti per i propri figli, in un’intervista da quanto si è impegnati.