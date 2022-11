Sapete chi è Miriam Galanti fidanzata di Gilles Rocca

Miriam Galanti è un’attrice di talento e la fidanzata della star di Ballando con le stelle 2020 Gilles Rocca. È anche una grande appassionata d’arte.

Miriam Galanti ha già ottenuto molti risultati nella sua giovane carriera di attrice: ha iniziato a lavorare al cinema e in televisione cinque anni fa e ha già avuto successo. È stata anche premiata più volte, grazie alla sua impressionante dedizione alla recitazione. Tuttavia, grazie alla sua relazione più che decennale con Gilles Rocca, che è diventato in breve tempo un sex symbol, parte della sua reputazione è derivata.

Miriam Galanti, la biografia

Miriam Galanti è nata nel 1989 ed è di Mantova, dove è una donna molto riservata: non conosciamo la sua data di nascita, ma sappiamo che è del segno zodiacale dell’Ariete. Ha vissuto un’infanzia difficile, oltre alla lunga malattia e alla morte della sorella Lucrezia. Vedendo il suo dolore rappresentato su pellicola, ha trovato un modo per esprimerlo.

Dopo il diploma di liceo linguistico, Miriam si trasferisce a Roma per intraprendere la carriera di attrice, studiando nel frattempo. Si iscrive alla facoltà di Scienze Politiche, ma la interrompe dopo un breve periodo al Centro Sperimentale di Cinematografia. Inizia ad apparire in televisione in Don Matteo e Che Dio ci aiuti e nel 2020 diventa conduttrice, insieme a Dario Vergassola, di Sei in un Paese meraviglioso. È stata protagonista di Roma nuda e di Rossella, in cui ha interpretato la protagonista. Tra i suoi film c’è anche Franco Califano. Gilles Rocca ha diretto molti dei suoi cortometraggi, tra cui uno intitolato Metamorfosi. Oltre ad essere un cortometraggio, è diventato un simbolo della lotta contro il femminicidio.

La vita privata di Miriam Galanti

Nonostante Miriam sia estremamente riservata quando si tratta di rivelare la sua vita privata, sappiamo che Gilles Rocca è stato a lungo legato a lei. Si sono incontrati per la prima volta diversi anni fa durante una masterclass e si sono subito innamorati. Gilles e Miriam vivono a Roma e la loro storia d’amore sembra essere fiorente. Durante la quarantena, quando hanno girato Quarantine Punch, un cortometraggio che utilizzava metodi di fortuna e che ha ottenuto comunque un grande successo, sono stati ancora in grado di utilizzare metodi di fortuna per raggiungere il successo. La Galanti non ama condividere foto della sua vita quotidiana sui social media, ma ha comunque rivelato che il suo più grande amore è il suo husky Kyra a Mantova.

Chi è il fidanzato di Miriam Galanti

Nel 1993, Gilles Rocca è nato a Marsiglia, in Francia. È un regista e attore che ha ottenuto il riconoscimento nazionale per uno strano incidente. Nel 2020, infatti, fece da fonico per l’ormai celebre scatto di Bugo e Morgan al Festival di Sanremo, dove stava lavorando. Migliaia di telespettatrici lo adorano e lui diventa subito un sex symbol. Nello stesso anno vince Ballando con le stelle con la ballerina Lucrezia Lando.

Miriam Galanti in 5 curiosità

È sempre stata appassionata di arte, tanto che da giovane voleva frequentare la scuola d’arte. Di tanto in tanto disegna ancora, una delle sue più grandi passioni. La civiltà egizia è sempre stata una delle sue materie preferite e le piacerebbe diventare archeologa. Ama anche la natura e le passeggiate all’aria aperta. Quando era più giovane, ha trascorso 15 giorni camminando da sola sulla Via Francigena. È un’ottima cuoca e i suoi piatti sono deliziosi. Le piace fare sport e mantenersi in salute: si allena ogni giorno e nuota spesso.