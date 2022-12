Sapete chi è Nicole Murgia? Età, ex marito, compagno, attrice e concorrente del Gf Vip 7

Nicole Murgia è entrata di recente a far parte del cast del Grande Fratello Vip 7. L’attrice, originaria di Roma, ha 29 anni. In precedenza è stata sposata con Andrea Bertolacci, dal quale ha avuto due figli. È diventata oggetto di molte voci a causa del fratello Andrea Murgia, che aspetta un bambino da Vittoria Deganello, sua amica.

Nicole Murgia, attrice di 29 anni, è una delle nuove partecipanti al Grande Fratello Vip. È entrata nella casa il 17 dicembre. In precedenza era sposata con il calciatore Andrea Bertolacci e aveva due figli di nome Lucas e Matias. Recentemente è stata al centro di un gossip a causa di Vittoria Deganello, ex partecipante di Uomini e Donne, che ora è incinta del figlio del fratello di Nicole, Alessandro Murgia.

Nicole Murgia ha 29 anni e viene da Roma. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo da bambina e ha debuttato nella seconda stagione delle fiction Don Matteo e Rivoglio i miei figli. È apparsa in numerose altre fiction e film come Nati Ieri e Un giorno perfetto di Ferzan Ozpetek. Il ruolo che le ha dato fama e riconoscimento è stato quello di Cristina nella serie televisiva Tutti pazzi per Amore. Questa interpretazione le è valsa il Gran Premio di Alghero nel 2010 e l’Oscar dei Giovani nel 2013.

Il 23 dicembre 2015, Nicole Murgia e Andrea Bertolacci, che faceva parte della Nazionale italiana di calcio, si sono scambiati i voti. Prima di sposarsi erano stati fidanzati per quattro anni. Da allora hanno avuto due figli, Matias e Lucas, che oggi hanno cinque e tre anni.

Recentemente Nicole Murgia è stata al centro dell’attenzione per la vita sentimentale del fratello Alessandro. Alessandro, calciatore professionista, aspetta un figlio da Vittoria Deganello, ex concorrente di Uomini e Donne, con la quale ha avuto una storia quando era ancora fidanzato con Eleonora Mazzarini. Con la Mazzarini ha avuto di recente un altro figlio. Nicole ha difeso il fratello quando la notizia della gravidanza della Deganello ha fatto scalpore, dicendo: “Se parlassi, i palazzi crollerebbero”. Secondo recenti notizie, Alessandro vorrebbe essere un buon padre per il futuro bambino, anche se non ha intenzione di ricongiungersi con la Deganello.