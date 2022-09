Sapete chi è Riccardo Guarnieri? Età, che lavoro fa, vita privata, fidanzata, Uomini e Donne, Roberta e Ida

Tutto è pronto per un’altra imperdibile puntata di Uomini e Donne, il programma di dating più seguito e popolare di Canale 5. In studio ci sarà anche il cavaliere Riccardo Guarnieri, uno dei personaggi più chiacchierati e discussi. Che, in passato, è stato coinvolto in una storia d’amore con Ida Platano. Cosa sarà successo durante l’estate?

Chi è Riccardo Guarnieri di U&D

È stato intervistato un uomo di nome Riccardo Guarnieri, che vive a Statte, in provincia di Taranto (vive con i genitori dopo la rottura della sua ultima relazione). Nonostante sia in cassa integrazione, non pensa che le cose vadano bene. Ha un fratello e una sorella, oltre ai nipoti, a cui è molto legato. Ah può che la sua storia più importante, prima di Ida, è stata una convivenza impegnativa, che ha concluso il ritorno alla residenza dei genitori.

La storia d’amore con Ida Platano

Ida Platano è una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne, secondo il programma di Maria De Filippi. Nel suo programma, Riccardo ha conosciuto e si è innamorato di Ida Platano, una donna di Brescia che ora frequenta un’altra persona. Oltre a una relazione molto lunga e molto s offerta, Riccardo e Ida hanno avuto molti alti e bassi. Gelosia, lontananza, poche chiacchiere e poi la fine della loro relazione sono stati tra i loro problemi. Al ritorno di Riccardo nel programma, ci sarà un ritorno di fiamma? O la storia non ha senso? I due, per chi non lo sapesse, hanno partecipato a Temptation Island nel 2018, ma qui la coppia tra gelosie e incomprensioni ha chiesto un rapido fuoco di fila per chiarire le cose. A settembre, però, Ida ha saputo che Riccardo aveva continuato a parlare con la ragazza single con cui si era frequentato durante l’estate e, così, ci sono state molte ripercussioni e baruffe. Dopo che Ida e Riccardo sono tornati insieme, Riccardo le ha fatica anche di sposarlo, ma dopo le ripicche ei rimbrotti hanno fatto a continuare.

La relazione con Roberta

Nel 2020, Riccardo interrompe la relazione con Ida Platano e partecipa nuovamente a Uomini e Donne. Incontra per la seconda volta Roberta di Padova, una donna di Cassino. Dopo essersi baciati, i due si innamorano e decidono di lasciare la trasmissione mano nella mano. Nonostante si presto siano innamorati e abbiano lasciato la trasmissione mano nella mano, la storia è presto naufragata. Nel maggio dello scorso anno, lei ha partecipato a Uomini e Donne e ha parlato delle difficoltà della convivenza. Ha raccontato di aver trascorso un weekend a Salerno con Riccardo, che l’ha svegliata più volte accendendo la luce, senza rispetto. Dopo un confronto furioso, lui avrebbe impugnato i bagagli e si sarebbe allontanato. La coppia si è poi separata definitivamente, provocando un forte turbamento. È quasi come se questa fosse la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Il bacio con Gloria