Sapete chi è Roberto Parli ex Marito Adriana Volpe

L’uomo d’affari Roberto Parli, 48 anni, è un luganese famoso per essere l’ex marito della conduttrice Adriana Volpe. Dopo il divorzio, i due hanno litigato sui social media e hanno accusato l’ex moglie Adriana Volpe di infedeltà. Hanno avuto una figlia di nome Gisele.

Chi è Roberto Parli?

Nome : Roberto Parli

: Roberto Parli Data di Nascita : 11 aprile 1973

: 11 aprile 1973 Età : 48 anni

: 48 anni Luogo di Nascita : Lugano

: Lugano Luogo in cui vive : Monaco

: Monaco Professione : Imprenditore settore Real Estate

: Imprenditore settore Real Estate Segno Zodiacale : Ariete

: Ariete Profilo Instagram: @robyparli

Biografia e Lavoro

48 anni fa nasceva a Lugano Roberto Parli. Il coronavirus uccise suo padre, Ernesto Parli, nel 2020. Nonostante risieda attualmente a Monaco, è cresciuto in Ticino. La famiglia Parli opera nel settore immobiliare, in quello dei beni di lusso e in altri servizi a Monaco. RP & Blackmond International Real Estate Services è la sua attuale società, che descrive sul suo profilo Linedin.

Adriana Volpe

Nel 2008 Adriana Volpe e Roberto Parli si sono sposati e qualche anno dopo hanno avuto la figlia Gisele. Alla fine del 2020 Adriana Volpe ha partecipato al Grande Fratello Vip e pochi mesi dopo la coppia ha divorziato definitivamente. Nonostante Adriana Volpe e il precedente marito Roberto Parli abbiano sempre mantenuto il riserbo sulla loro vita, su internet si è scatenato il finimondo per un post sui social media che sarebbe stato pubblicato da Roberto Parli: Marco Profeta, un musicista, era ritratto con Adriana Volpe. La didascalia della foto diceva: