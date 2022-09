Sapete chi è Romina Power? Età, carriera, biografia, marito, figli, padre e madre

Nata a Los Angeles ( California ), è figlia dell’attore Tyrone Power (1914-1958) e dell’attrice Linda Christian (1923-2011). Aveva una sorella minore, Taryn Power (1953-2020) e un fratellastro dall’ultimo matrimonio di suo padre, Tyrone Power, Jr. ( 22 gennaio 1959 ) . I suoi genitori divorziarono nel 1956 e poi partì con la madre e la sorella per vivere in Italia .

Romina e Taryn Power a Torino , nel 1972, allo spettacolo Tutto è pop (foto pubblicata da Radiocorriere ).

Il 26 luglio 1970 sposò il cantante Al Bano , con il quale aveva cantato il duetto Storia di due innamorati (“Storia di due innamorati”). Lei aveva 18 anni e lui 27. Hanno avuto quattro figli:

Ylenia Maria , nata il 29 novembre 1970 scomparsa il 6 gennaio 1994 a New Orleans (USA). Dichiarato ufficialmente deceduto nel 2014.

Yari Marco, nato il 21 aprile 1973 .

Cristèl Chiara , nata il 25 dicembre 1985 , concorrente del reality show Survivors. Sposato nel 2016 con Davor Luksic.

Romina Iolanda, nata il 1 giugno 1987 .

Nel 1975 si esibiscono in Dialogue e nel 1976 partecipano all’Eurovision Song Contest con We’ll live it all again . Nel 1981 cantano Sharazan e l’anno successivo sono a Sanremo con il fortunato Felicità che arriva al secondo posto. Tornano al Festival nel 1984 con Ci sarà e nel 1985 partecipano nuovamente all’Eurovision con Magic oh magic .

Nel 1987 registrano gli album Nostalgia canaglia (Nostalgia Canalla), terzo a Sanremo, e Libertà! (Libertà!). Successivamente sono seguiti con Cara terra mia , sempre terzo a Sanremo nel 1989 . Nel 1991 la coppia si esibisce al Festival Oggi sposi .

Il 6 gennaio 1994 , sua figlia Ylenia Carrisi è scomparsa a New Orleans , che ha segnato un prima e un dopo nella sua vita e ha innescato la rottura del matrimonio.

Nel 1996 Al Bano inizia la sua carriera da solista e nel 1999 i due si separano. Nel 2005 hanno divorziato. Successivamente Al Bano andò a vivere, senza sposarsi, con la conduttrice televisiva Loredana Lecciso , dalla quale ebbe due figli.

Nel 2007 , Power ha dichiarato che avrebbe lasciato l’Italia per l’Arizona , USA .

Nel 2015 , però, il suo rapporto con l’ex marito, Albano Carrisi, è migliorato, così sono tornati ad esibirsi insieme in vari concerti ed eventi, rievocando i loro migliori successi.

Alla fine del 2016 ha reso pubblica la sua relazione con Brian Sweeney, un produttore di Hollywood con il quale aveva una relazione segreta per quattro anni.

Romina Power ha anche dichiarato la sua pubblica ammirazione per suo padre Tyrone Power (la cui somiglianza fisica è notevole) ed è stata una promotrice del mantenimento della sua immagine in ogni occasione in cui lo merita.