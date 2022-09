Sapete chi è Ron: Età, vero nome, canzoni, moglie, figli, vita privata e Lucio Dalla

Chi è Ron? Se state parlando del cantante che ha vinto il Festival di Sanremo con Tosca nel 1996 e che era amico del grande Lucio Dalla, allora il suo nome è Ron.

Ron, chi è il cantante? Età, vero nome, canzoni e Sanremo

Ron, il cui vero nome è Rosalino Cellamare, è nato il 13 agosto 1953 a Dorno, in provincia di Pavia. Trascorre l’infanzia nel comune di Garlasco e si appassiona alla musica grazie al fratello Italo, che lavora come pianista. Nel corso della sua carriera ha scritto numerose canzoni che hanno riscosso un enorme successo e hanno ottenuto diversi riconoscimenti come due Premi Lunezia, un Premio Venezia Musica, il Premio Bindi e il Premio della Critica Mia Martini.

Per diverse edizioni del Festival di Sanremo ha partecipato alla scrittura di canzoni che hanno ottenuto un grande successo, tra cui vorrei incontrarti fra cent’anni, cantata in coppia con Tosca. In precedenza, ha partecipato a Sanremo nel 1970 con Pa’ diglielo a ma’ con Nada, nel 1988 con Il mondo avrà una grande anima e nel 1998 con Un porto nel vento. È tornato all’Ariston nel 2006 con L’uomo delle stelle. Nel 2014 ha gareggiato nuovamente con Sing in the rain/Un abbraccio unico; infine nel 2017 e nel 2018 è tornato di nuovo a Sanremo con L’ottava meraviglia e Almeno pensami.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Rosalino Cellamare è stato molto riservato. Non si sa se si sia mai sposato o abbia figli, perché l’artista è estremamente attento a non essere mai al centro di pettegolezzi. Sembra certo che non si sia mai sposato e non abbia mai avuto figli; tuttavia, nel corso della sua carriera, Cellamare non è stato solo un autore di canzoni, ma ha anche scritto molti successi per altri artisti italiani.

La collaborazione più importante nella carriera del cantante è stata sicuramente con Lucio Dalla, con il quale era legato non solo da un rapporto di lavoro ma anche da una profonda amicizia. Cellamare ha scritto Attenti al lupo e Piazza grande per Dalla; tuttavia, la loro amicizia è terminata quando Dalla ha licenziato Cellamare dalle canzoni per lui nel 2014. Nel 2018, Rosalino Cellamare ha eseguito al Festival di Sanremo un brano inedito scritto da Lucio Dalla prima della sua morte nel 2012; la canzone era Almeno pensami.