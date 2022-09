Sapete chi è Rosalinda Cannavò? Età, Fidanzato Zenga, figli, vero nome, Tale e Quale Show 2022

Rosalinda Cannavò, nota per il suo ruolo nell’ Onore e Il Rispetto, fiction ambientata a Messina, è stata Adua Del Vesco, pseudonimo dell’ex fidanzata di Gabriel Garko. L’anoressia l’ha portata a diventare il prestanome di Gabriel Garko, a cui era legata. Giuliano l’ha aiutata a guarire dalla malattia facendole abbandonare la relazione. Al Grande Fratello Vip 5 si è avvicinata molto a Dayane Mello, con la quale ha scambiato più volte baci al limite dell’amore e dell’amicizia, salvo poi allontanarsi dal reality. Andrea Zenga, conosciuto nella Casa e poi sposato, è ancora con lei.

Tale e Quale Show 2022 inizierà il 30 settembre su Rai Uno e vi parteciperà Rosalinda Cannavò.

Chi è Rosalinda Cannavò?

Nome D’arte : Adua Del Vesco

: Adua Del Vesco Nome Vero: Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò Data di nascita: 26 Novembre 1992

26 Novembre 1992 Età: 29 Anni

29 Anni Segno zodiacale: Sagittario

Sagittario Professione: Attrice

Attrice Luogo di nascita: Messina

Messina Altezza: 173 Cm

173 Cm Peso: 57 Kg

57 Kg Tatuaggi: Rosalinda non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo

Rosalinda non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo Profilo Instagram ufficiale: @adua.del.vesco

Biografia

Sagittario, Rosalinda Cannavò è nata a Messina il 26 novembre 1994 (un venerdì) ed è conosciuta come Adua Del Vesco. La madre Giuseppina è casalinga, mentre il padre è macellaio. Con il passare degli anni ha sviluppato un interesse per la danza piuttosto che per la gioventù. A sedici anni si interessa al mondo dello spettacolo, ma questo interesse si affievolisce con il tempo. Dopo il diploma, Adua decide di trasferirsi a Roma per diventare un’attrice di successo. Per farlo, si trasferisce dal suo paese natale a Roma, dove è più facile ottenere opportunità. Al termine degli studi decide di frequentare dei corsi di recitazione e di elocuzione per migliorare le sue capacità recitative. Dopo il periodo di massimo splendore in TV, ha preso parte ad alcune produzioni teatrali.

Prima di entrare nel GF, Rosalinda risiedeva a Milano con un gruppo di altre studentesse e lavoratrici, come ha raccontato la madre a CHI in un’intervista. La madre ha raccontato che nella sua seconda vita ha lavorato come commessa e cameriera. Ha ritrovato la serenità che aveva perso in un ambiente che le procurava dolore fisico, il mondo dello spettacolo. Dopo la rinascita al Grande Fratello Vip e la relazione con Andrea Zenga, Rosalinda vive oggi a Milano con il fidanzato.

Fidanzato

Il 14 febbraio 2021 Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono fidanzati nella casa del Grande Fratello Vip e da allora stanno insieme. Andrea e Rosalinda vivono insieme a Milano, iniziando nella casa del ragazzo per poi trasferirsi in un’abitazione più grande scelta insieme. Secondo quanto dichiarato dalla stessa Rosalinda, i due non sono attualmente interessati ad avere figli, a causa del congelamento degli ovuli, che lei starebbe valutando. Il 4 maggio 2021, Italia 1 trasmetterà un servizio de Le Iene in cui Rosalinda Cannavò viene messa in difficoltà e intrappolata in una situazione inaspettata. Andrea Zenga, che ha partecipato allo scherzo, la aiuterà!

GF VIP

Adua Del Vesco, meglio conosciuta come Rosalinda Cannavò, intende entrare nella casa del Grande Fratello per sostenere e dare speranza a chi vuole rinascere, dice. Durante la reclusione ha imparato ad apprezzare le piccole cose e ha studiato teologia. Desidera migliorare il suo carattere, spesso impulsivo, dopo aver conosciuto Massimiliano Morra e aver discusso con lui. Adua, che dopo aver conosciuto Morra ha solo rapporti cortesi, partecipa al meccanismo del Grande Fratello lamentandosi della nomination e mettendosi contro gli altri. Pensa che questa situazione non faccia per lei e che sia meglio che abbandoni la stagione dopo aver rivelato all’orecchio di Dayane Mello di essere gay. Di conseguenza, Adua Del Vesco ha nuovamente catturato l’attenzione del pubblico dopo che il suo ex fidanzato le ha rivelato di essere omosessuale.

All’età di 12 anni, Rosalinda Cannavò ha subito una violenza sessuale dopo che un conoscente le aveva offerto un passaggio in auto. Solo due anni fa ha raccontato l’accaduto alla madre. Nella casa del Grande Fratello ha raccontato la sua esperienza per liberarsi e riconoscere quanto accaduto. Questo incidente ha avuto un impatto significativo sulla sua anoressia e la decisione di abbandonare il suo nome d’arte Adua Del Vesco e di tornare al suo vero nome, Rosalinda Cannavò, ne è stata la conseguenza.