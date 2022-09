Sapete chi è Elena Ballerini? Età, Lavoro, Marito, compagno, vita privata e Tale e Quale Show 2022

Elena Ballerini, cantante e conduttrice televisiva genovese di 38 anni, è una delle concorrenti di Tale e Quale Show 2022. È molto conosciuta come inviata di Citofonare Rai 2 e conduttrice di 4 Zampe in Famiglia.

Chi è Elena Ballerini?

Biografia

Elena Ballerini, nata a Genova il 21 febbraio 1984, è conosciuta professionalmente come Elena Pappalardo. La madre Marina e il padre Alberto l’hanno cresciuta a Loano. Il padre è morto quando lei aveva 18 anni, un periodo difficile per lei. Elena ha studiato recitazione, scrittura e musica da bambina e ha iniziato a prendere lezioni di musica jazz e soul da adolescente Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Giuridiche presso l’Università di Genova, Elena si è iscritta alla Facoltà di Scienze Giuridiche dell’Università di Genova. Nel 2011 interpreta una cantante in La terra delle meraviglie e nel 2012 è l’inviata de La TV Ribelle. Pupi Avati l’ha scritturata come attrice in Un matrimonio nel 2013 e attualmente conduce Leggende rock su Rai2. Simona Ventura e Paola Perego, conduttrici di Citofonare Rai 2, fanno parte del cast fisso dal 2021. Ha partecipato a diversi programmi televisivi sia come conduttrice che come cantante, oltre ad aver partecipato a diverse trasmissioni come conduttrice e cantante e attualmente conduce Leggende rock (Rai2).

Lavoro e Carriera

La carriera televisiva di Elena Ballerina inizia nel 2011, quando debutta come cantante ne La terra delle meraviglie, da allora è una presenza frequente nei palinsesti Rai. La vediamo in programmi come:

La TV Ribelle – 2012/13

– 2012/13 Leggende Rock – 2013

– 2013 Mezzogiorno in famiglia – 2014/18

– 2014/18 4 zampe in famiglia – 2020

– 2020 Citofonare Rai 2 – dal 2021

Nel 2014 ha recitato nel film Maldamore, accanto ad Ambra Angiolini, Luisa Ranieri ed Ettore Bassi, e nella miniserie Un matrimonio (2013/14) con Katia Ricciarelli e Valeria Fabrizi. Nel 2015 e nel 2016 ha pubblicato due singoli di successo, “Se dimentico” e “Inutilmente”. Quest’anno Elena Ballerini sarà una delle concorrenti di Tale e Quale Show 2022.

Marito e figlio

Il 18 giugno 2016, Elena Ballerini ha sposato Luca Federico Ghini, noto imprenditore residente a Portofino, Genova. Dal 2018 la coppia ha un figlio, Alberto Emanuele. Elena Ballerini è stata confermata tra i concorrenti di Tale e Quale Show 2022. Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio saranno i giudici di quest’anno.

