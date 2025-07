Antonella Clerici affronta una nuova stagione televisiva in Rai, tra conferme e cambiamenti, esprimendo il suo dispiacere per l’addio di Gigi D’Alessio a The Voice

Antonella Clerici, volto storico di Rai1, si prepara per una stagione televisiva intensa e ricca di impegni. La conduttrice, che da oltre vent’anni è un punto di riferimento per il pubblico della rete, tornerà a condurre programmi di successo come È Sempre Mezzogiorno e The Voice. Tuttavia, il passaggio di Gigi D’Alessio a Mediaset ha lasciato un segno profondo, che la Clerici ha definito come una “doccia fredda”.





Durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la presentatrice ha raccontato le sue sensazioni riguardo a questa nuova fase della sua carriera e ha condiviso alcuni pensieri sul rapporto con la Rai: “Quando nasci e cresci in un’azienda, ti danno affettuosamente per scontata. Tanto Antonella c’è.” Nonostante ciò, il suo contratto è stato rinnovato per altri due anni, garantendole la possibilità di continuare a lavorare su progetti importanti.

Tra le novità della prossima stagione, Antonella Clerici sarà protagonista di due serate speciali dedicate alla musica, intitolate Jukebox – La notte delle hit. Questi appuntamenti in prima serata rappresentano una sfida per la conduttrice, che ha chiarito di non avere intenzioni competitive nei confronti di Amadeus, conduttore di Arena Suzuki. “Non la voglio così. Voglio bene ad Amadeus, non l’ho vissuta come un dispetto”, ha dichiarato, sottolineando il rispetto e l’amicizia che li lega.

Il ritorno di Antonella Clerici in Rai sarà segnato anche dalla presenza di Carlotta Mantovan, figlia del compianto Fabrizio Frizzi, nel programma È Sempre Mezzogiorno. Questo dettaglio aggiunge un valore emotivo alla trasmissione, che continuerà a essere un momento di leggerezza e convivialità per il pubblico.

Un altro tema affrontato dalla Clerici è il Festival di Sanremo, evento che ha condotto in passato e al quale ha partecipato recentemente al fianco di Carlo Conti. Ricordando quell’esperienza, ha dichiarato: “Sanremo è una dimensione particolare. Dopo averlo condotto non ricordavo tante cose che avevo fatto, mi venivano in mente solo dei flash.” Inoltre, ha espresso la sua opinione sulle quote rosa, affermando: “Non sono per le quote rosa. Io penso, nella mia esperienza, che il conduttore del Festival sia uno.”

La conduttrice ha anche parlato di Stefano De Martino, che negli ultimi anni ha ottenuto grandi consensi con programmi come Affari Tuoi e Stasera Tutto è Possibile. Secondo lei, il giovane presentatore potrebbe essere una scelta interessante per il futuro del Festival di Sanremo: “Stefano lo vedrei assolutamente a Sanremo. A me piace moltissimo e l’ho detto in tempi non sospetti. Intanto è un ragazzo che studia, che legge, non è uno che dice ‘so tutto io’.”

La stagione televisiva di Antonella Clerici si preannuncia quindi intensa e piena di sfide. Nonostante le difficoltà e i cambiamenti, la conduttrice sembra pronta a mettersi in gioco con entusiasmo e determinazione. Il pubblico di Rai1 potrà continuare a seguirla nei suoi programmi storici e nei nuovi appuntamenti musicali, confermando ancora una volta il suo ruolo centrale nel panorama televisivo italiano.