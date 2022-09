Sapete chi è Salvo Sottile? Sarah Varetto, Giuseppe e Maya, ex moglie e figli

Dopo una stagione come principale volto del programma in cui ha gestito una rubrica fissa all’interno della trasmissione, Salvo Sottile è stato della trasmissione, alla conduzione alla conduzione de I Fatti Vostri 2021/2022. Scopriamo di più sulla sua vita privata. Nato a Palermo il 21 gennaio 1973, ha 48 anni; la sua altezza è di 1 metro e 80 centimetri, mentre il suo peso dovrebbe aggirarsi intorno ai 73 chili.

L’ex moglie di Salvo Sottile, Sarah Varetto, ei suoi figli, Giuseppe e Maya, sono la famiglia del giornalista e conduttore televisivo di successo. È stato un matrimonio lungo e importante quello tra il giornalista e l’ex moglie, che si sono separati nel 2019 dopo 15 anni d’amore.

Non è chiaro quale sia stato il vero motivo che ha spinto la coppia a dirsi addio, ma una cosa è certo il rapporto tra i due è ancora oggi ottimo, almeno secondo lo stesso Sottile. A rivelarlo è stato il conduttore de “I Fatti Vostri” che, intervistato dalla settimana Visto, ha rivelato (1) “che oggi andiamo spesso a pranzo oa cena insieme”. Ha poi proseguito (2): “Il nostro legame si è trasformato e siamo davvero buoni amici, non solo per il bene dei nostri figli”.

In genere si pensa che i giornalisti siano alla ricerca di attenzioni, eppure Salvo Sottile mantiene un rapporto sano con l’ex moglie Sarah Varetto, madre dei suoi due figli Giuseppe e Maya. Il giornalista, parlando proprio del rapporto con l’ex moglie, ha aggiunto che sono stati molto fortunati perché dopo la separazione, nonostante la fine dell’amore, sono rimasti in ottimi rapporti.

Nonostante la fine del loro matrimonio, Salvo Sottile e Sarah Varetto sono rimasti in ottimi rapporti per il bene dei loro figli. I due giornalisti, infatti, hanno deciso di costruire un rapporto di amicizia proprio per il bene dei figli Giuseppe e Maya. “Sicuramente questo ci ha permesso di condividere la vita dei bambini in modo molto sereno: ognuno di noi li vede quando vuole, ma spesso siamo tutti insieme” – ha aggiunto il giornalista che ha chiamato il suo primo figlio Giuseppe proprio in ricordo del padre Giuseppe Sottile, famoso cronista siciliano.Il papà ha già rivelato che nessuno dei due ha intenzione di seguire le orme dei genitori: il figlio maggiore è molto interessato ai documentari, mentre Maya sogna di diventare medico.