Sapete chi è Samira Lui? Età, fidanzato e Tale e Quale Show

Samira Lui è una modella 24enne di origine senegalese nata a Udine. Samira Lui e Ginevra Pisani sono state le professoresse de L’Eredità a Miss Italia 2017, ma Andrea Cerelli l’ha sostituita il 30 settembre 2022. Dal 30 settembre 2022, Samira Lui partecipa a Tale e Quale Show 2022, che va in onda su Rai Uno. Il conduttore è Carlo Conti.

Chi è Samira Lui?

N ome: Samira Lui

Samira Lui Età: 24 anni

24 anni Data di nascita: 6 marzo 1998

6 marzo 1998 Luogo di nascita: Udine

Udine Segno Zodiacale: Pesci

Pesci Professione : Modella e personaggio televisivo

: Modella e personaggio televisivo Altezza: 178 cm

178 cm Peso: non disponibile

non disponibile Tatuaggi: nessuno visibile

nessuno visibile Profilo Instagram Ufficiale: @samiraluiofficial

Biografia

Samira Lui è nata il 6 marzo 1998 a Udine, in Friuli Venezia Giulia. Cresciuta da padre senegalese e madre italiana, si è diplomata come geometra. Figlia di padre senegalese e madre italiana, dopo il diploma Samira Lui ha intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo. Ha studiato cinema all’Università, oltre a lavorare come hostess per fiere ed eventi a Udine. Samira Lui ha partecipato alle selezioni di Miss Italia 2017, ha ottenuto la fascia di Miss Friuli Venezia Giulia e si è classificata terza a livello nazionale. Flavia Insinna e Rai1 trasmettono L’Eredità, programma in cui Samira Lui è attualmente al secondo anno. Miss Italia, programma sponsorizzato da Patrizia Mirigliani, va in onda su Rai1. Flavia ha consegnato a Samira Lui la fascia di Miss Friulia Venezia Giulia e Miss Chef 2017 per la sua ricetta del fico, un piatto tradizionale fiumano. Dopo la partecipazione a Miss Italia, Samira ha iniziato a fare la modella.

Curiosità