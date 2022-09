Sapete chi è Sonia Bergamasco? Età, carriera, biografia, marito e figli

Biografia

Sonia Bergamasco è nata a Milano il 16 gennaio 1966. I suoi genitori sapevano che sarebbe diventata una star, così la chiamarono Sonia. Si è diplomata come prima della classe al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e come seconda della classe alla Scuola d’Arte Drammatica del Piccolo Teatro.

La carriera di Sonia Bergamasco

Dopo il primo in Arlecchino servitore di due padroni di Giorgio Strehler, la Bergamasco ha continuato a lavorare in teatro con registi come Carmelo Bene, Theodoros Terzopoulos e Massimo Castri. La grande occasione arriva quando interpreta Giulia Moncalfo ne La meglio gioventù, che le vale il Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista. Nel 2012 è stata diretta da Bernardo Bertolucci in Io e Te, film accolto con favore alla Mostra del Cinema di Venezia. In televisione, è stata vista in fiction popolari come Tutti pazzi per amore e Una grande famiglia. Nel 2016 è stata scelta come madrina internazionale della 73ª Mostra d’arte cinematografica di Venezia.

All’inizio della sua carriera di attrice, Sonia Bergamasco ha lavorato con alcuni dei nomi più famosi del cinema italiano: Bernardo Bertolucci, che l’ha diretta in Io e te; Franco Battiato, che l’ha scritturata come una delle protagoniste di Musikanten e Niente è come sembra; e Carlo Verdone, che l’ha diretta ne La meglio gioventù. Nel 2004 ha ricevuto il Nastro d’Argento e una nomination al Globo d’Oro per la sua interpretazione in De Gasperi, l’uomo della speranza. Nel corso degli anni ha recitato anche in fiction televisive e film: nel 2005 ha interpretato Francesca Romani in De Gasperi, l’uomo della speranza; tra il 2009 e il 2010 è stata tra i protagonisti di Tutti pazzi per amore.

Nel 2016 recita nel film Quo Vado? per il quale vince il Ciack d’Oro e viene candidata ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento; nel 2017 recita in Come un gatto in tangenziale e viene nuovamente candidata ai David di Donatello. Nel 2021 recita in Ritorno a Coccia di Morto ed è protagonista di La scelta di Maria, un docu-drama su Maria Bergamas.

Vita privata

Sonia Bergamasco è sposata con l’attore Fabrizio Gifuni dal 2000 e ha due figlie. Sostiene inoltre Medici Senza Frontiere, un’organizzazione che fornisce assistenza medica gratuita alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo.