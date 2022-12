Sapete chi è Stella Coppi Frattini moglie di Franco Frattini?

Frattini è stato un parlamentare, esponente di Forza Italia e del Popolo della Libertà, e ha lavorato con Silvio Berlusconi come presidente del consiglio. Ha ricoperto il ruolo di ministro degli Esteri due volte, prima negli anni 2002-2004 e poi negli anni 2008-2011. Ha anche lavorato come vicepresidente della Commissione Europea e come Commissario per la Giustizia, la Sicurezza e la Libertà negli anni 2004-2008. L’ultimo incarico di Frattini è stato quello di presidente del Consiglio di Stato, assegnatogli il 14 gennaio. Non sono disponibili ulteriori informazioni sulla sua vita o sulla sua carriera.