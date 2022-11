Sapete chi è Suor Paola? Età e vita privata

Suor Paola, la persona che ha raggiunto la notorietà con Quelli che il calcio – esatto, è la suora che compare nel programma pomeridiano di Rai1 Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Per 12 anni ha partecipato regolarmente al programma, oltre a essere una grande sostenitrice della squadra della Lazio.

Paola D’Auria, nata a Roccella Jonica in Calabria nel 1935 e oggi residente a Roma come cittadina della Repubblica Romana, è una scolara francescana delle Suore di Cristo Re che ha 75 anni (dopo il diploma di preside dell’Istituto Sacro Cuore di Gesù Farnesina, si è formata come sacerdote cattolico). Ha vissuto per oltre 50 anni come religiosa e l’anno scorso è stata nominata ufficiale civile di merito.

In una recente intervista ha dichiarato: “La mattina insegno ai bambini, poi mi occupo di tre case famiglia. Una è per le donne che hanno subito abusi, un’altra per i bambini e gli adolescenti e l’ultima è un centro per anziani tutto il giorno. La sera diventa una mensa per i poveri”. Fa anche volontariato nel carcere di Regina Coeli e la domenica si reca in camper nella periferia di Roma per distribuire cibo e vestiti ai bisognosi. In breve, aiuta chi ha bisogno.

Dal 1993 al 2005, Quelli che il calcio lo ha invitato regolarmente come ospite per celebrare lo storico titolo della Lazio in Serie A.

Cosa è successo a Suor Paula? Dopo quello che le è successo nel Lazio, ora è molto impegnata nel sociale.