Sapete chi è Tracy Quade moglie di Bobby Solo? Età, vita privata e figli

Siamo venuti a conoscenza della moglie di Bobby Solo, Tracy Quade, e del fatto che è la madre di suo figlio neonato.

Bobby Solo, nato nel 1945, è sposato da diversi anni con Tracy Quade, una donna di 25 anni più giovane di lui. Nonostante il divario di età, la loro relazione non è stata intaccata in alcun modo e hanno un figlio di nome Ryan. Tracy è la seconda moglie di Solo; la sua prima moglie è stata la ballerina francese Sophie Teckel, che ha sposato nel 1971 ma da cui ha divorziato nel 1991. In seguito, ha trovato l’amore con Tracy Quade; vediamola da vicino.

Bobby Solo, chi è la moglie Tracy Quade

Bobby Solo ha incontrato Tracy Quade, un’assistente di volo coreana, dopo aver affrontato un divorzio molto tranquillo con Sophie Teckel. Il musicista ha sempre avuto parole gentili nei confronti dell’ex moglie. La sua storia d’amore con Tracy, nonostante la differenza di età, fu immediata e appassionata. Ha spesso paragonato la loro relazione a quella tra John Lennon e Yoko Ono, considerando le origini coreane di lei.

Nel 2013, Bobby Solo e la sua compagna hanno festeggiato il loro amore con la nascita di Ryan, un figlio che desideravano da tempo. Si erano impegnati a fondo per cercare di concepire, anche sottoponendosi all’inseminazione artificiale, ma senza successo. Alla fine, quando le loro speranze stavano svanendo, sono stati benedetti dalla notizia della gravidanza di Tracy. A parte ciò che abbiamo appreso da Bobby Solo nelle interviste, si sa molto poco di Tracy, dato che non è presente sui social media.