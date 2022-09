Sapete chi è Valentina Persia? Età, ex Compagno Salvo, marito, figli e Tale e Quale Show 2022

L’attrice comica Valentina Persia, 49 anni, è nota al pubblico per i suoi sketch comici La sai l’ultima? È apparsa anche in programmi televisivi come Il bello delle donne, L’onore e il rispetto e Sangue caldo, oltre che in film come Teste di ccco e Buona giornata. Dal 30 settembre 2022, Ilary Blasi presenta L’Isola dei Famosi 2021. Dal 30 settembre 2022, Valentina Persia partecipa a Tale e Quale Show 2022 su Rai Uno.

Chi è Valentina Persia?

N ome: Valentina Persia

Valentina Persia Segno Zodiacale: Bilancia

Bilancia Età: 51 anni

51 anni Data di nascita: 1 ottobre 1971

1 ottobre 1971 Luogo di nascita: Roma

Roma Professione : attrice, comica, cabarettista e ballerina

: attrice, comica, cabarettista e ballerina Altezza: non disponibile

non disponibile Peso: non disponibile

non disponibile Tatuaggi: nessuno

nessuno Profilo Instagram Ufficiale: @persiav

Biografia

Valentina Persia è nata a Roma il 1° ottobre 1971. È abruzzese e originaria della Valle Roveto. Fin da piccola la danza, in particolare il ballo da sala, è stata la sua passione. Si è diplomata in questa materia all’Accademia Nazionale di Roma nel 1994, quando ha partecipato alla trasmissione televisiva La sai l’ultima? Successivamente studia recitazione a Ribalte e si diploma nel 1995. Il noto personaggio televisivo Pippo Franco le chiede di partecipare alle sue trasmissioni Saxa Rubra e Sotto a chi tocca, oltre che al programma La sai l’ultima? Quest’ultimo programma la rende famosa come attrice di personaggi comici e la consacra nel settore.

Oltre agli sketch comici, Valentina Persia recita anche in serie televisive, film per la televisione e film. La si può vedere, tra gli altri, in L’onore e il rispetto, Caterina e le sue figlie (2 e 3) e Sangue caldo (2012). Teste di cocco (2000) e Buona Giornata (Carlo Vanzina, 2012) sono due film in cui compare. Dal 1985 si dedica anche al teatro, recitando in Bravi a letto con Antonio Giuliani ed Eva Grimaldi e in Odio il rosso. Il 15 marzo 2019 Ilary Blasi ha invitato ufficialmente Valentina Persia a entrare nel cast de L’Isola dei Famosi 2021 come inviata speciale, insieme a Massimiliano Rosolino.

Ex Compagno Salvo

Nel 2004 Valentina Persia ha perso tragicamente il fidanzato Salvatore, architetto catanese, morto in un tragico incidente. Nonostante siano passati diciassette anni dalla morte di Salvatore, non si è mai innamorata di un altro uomo e sente sempre la sua presenza, come ha raccontato a L’Isola. Nonostante sia sopravvissuto a cinque infarti, Salvatore l’ha in qualche modo preparata alla sua morte, secondo Valentina Persia.

Figli

Dopo la morte dell’ex fidanzato Salvo, Valentina Persia ha continuato la sua vita e ha dato alla luce due gemelli, Lorenzo e Carlotta, nel 2015, all’età di 43 anni. Questo lieto evento, però, le ha provocato una grave depressione post-partum. Durante una puntata di Vieni da me, ha parlato della sua malattia con Caterina Balivo. Valentina Persia ha concepito i suoi figli senza un uomo, e crede che si tratti di inseminazione artificiale. Ora è guarita e vive serenamente la sua maternità, anche se la notte sull’isola si sente in colpa per il tempo che le manca con i suoi figli. Molti si sono chiesti: Chi è il padre dei figli di Valentina Persia? La donna ha dichiarato più volte di averli cresciuti da sola. Valentina Persia non ha rivelato l’identità del padre dei suoi figli. Essendo gemelli e non avendo più un vero amore dopo la morte di Salvo, probabilmente sono gli unici figli di Valentina Persia.

Carriera

Agli esordi Valentina Persia è stata ballerina alle Terme di Caracalla durante la stagione dell’opera e del balletto di Roma. Dopo cinque anni di studi all’Accademia Nazionale di Danza, diventa una star del Teatro Parioli di Roma. Nel 1994 debutta in televisione come comica in La sai l’ultima?, programma dedicato all’umorismo. Oltre a studiare recitazione all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, partecipa a programmi come Saxa Rubra, Sotto a chi tocca, Ci vediamo su Rai uno e Come sorelle. Negli anni Duemila ha recitato in serie televisive e film, oltre che in spettacoli di cabaret. Pamela Prati, Cristiano Malgioglio, Leo Gullotta e molti altri hanno collaborato con lei in Caterina e le sue figlie (2 e 3) (2001 e 2002), così come Virna Lisi, Alessandra Martines, Giuliana De Sio ed Eva Grimaldi. Inoltre, la vediamo in film come L’onore e il rispetto (2002), Gabriel Garko, Giuseppe Zeno, Manuela Arcuri e Serena Autieri. Dal 2012, la Buona giornata di Carlo Vanzina la vede protagonista di film come Nicola, lì dove sorge il sole (2006) e Teste di cocco (2000). Nel 2019, Valentina Persia ha confermato la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi 2021.