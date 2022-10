Sapete chi è Valentina Persia? Età, vita privata, carriera, Salvo, marito, figli, depressione e vita privata

Le informazioni richieste su Valentina Persia sono: chi è, quando e dove è nata, l’età, la vita privata, la carriera, Salvo, il marito e i figli. A fornire queste informazioni è Serena Bortone nel programma televisivo Oggi è un altro giorno, in onda tutti i giorni a mezzogiorno su Rai1.

Il 1° ottobre 1971 nasce a Roma Valentina Persia. Ha da poco compiuto 51 anni ed è del segno zodiacale della Bilancia. Questo è il suo profilo Instagram, seguito da 216.000 persone.

Salvo, architetto catanese, muore prematuramente nel 2004 in seguito a un tragico incidente, lasciando Valentina sconvolta.

I due bambini, Lorenzo e Carlotta, sono nati tramite fecondazione in vitro nel 2015. Non si sa con certezza chi sia il padre dei bambini; Carlotta tutela molto la sua privacy e non divulga molte informazioni. Carlotta e Lorenzo sono nati entrambi tramite fecondazione in vitro. Nel 2015 Carlotta ha compiuto 43 anni e ha perso anche il padre, morto quell’anno dopo una lunga battaglia contro una malattia.

Il processo di diventare madre è stato influenzato negativamente dalla grave depressione che ha sperimentato dopo il parto. Dopo essersi ripresa, ha scritto un libro intitolato “Questo bambino a chi lo do: Come la depressione mi ha aiutato a diventare madre?”. A proposito di depressione e maternità, Valentina afferma: “Non sono stata sopraffatta dall’amore che tutti mi dicevano avrei provato subito dopo essere diventata madre. Ero preoccupata di non essere in grado di prendermi cura di loro”.

Fin da piccola Valentina si è appassionata alla danza, che ha studiato all’Accademia Nazionale di Roma. Ha studiato questa materia per 20 anni e si è diplomata in recitazione. Ama leggere, in particolare i profumi floreali. È anche interessata a imparare i vari dialetti italiani, soprattutto quelli meridionali. Nell’ambito del suo lavoro, si interessa anche all’apprendimento delle lingue regionali italiane. È particolarmente legata all’attore Leo Gullotta, che l’ha sostenuta in un periodo difficile.