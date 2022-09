Sapete chi è Valeria Marini? Età, biografia, fidanzato, vita privata e Tale e Quale Show

Valeria Marini è una showgirl, attrice e conduttrice televisiva italiana. Si è fatta conoscere negli anni ’90, quando era spesso ospite di programmi televisivi. Negli ultimi anni è tornata in auge grazie alla partecipazione a programmi come L’isola dei Famosi, Grande Fratello Vip e Temptation Island Vip, in cui ha recitato con l’ex compagno Patrick Baldassarri. Su Rai Uno andrà in onda Tale e Quale Show nel 2022.

Nome : Valeria Marini

: Valeria Marini Età : 55 anni

: 55 anni Segno Zodiacale : Toro

: Toro Luogo di Nascita : Roma

: Roma Professione : Showgirl, attrice e conduttrice

: Showgirl, attrice e conduttrice Data di nascita : 14 Maggio 1967

: 14 Maggio 1967 Altezza : 1,72 cm

: 1,72 cm Peso : 68 kg

: 68 kg Tatuaggi : Valeria Marini ha un tatuaggio appena sopra il fondoschiena che reca una bocca con degli occhi stilizzati, probabilmente come rappresentazione del suo classico saluto “Baci stellari”.

: Valeria Marini ha un tatuaggio appena sopra il fondoschiena che reca una bocca con degli occhi stilizzati, probabilmente come rappresentazione del suo classico saluto “Baci stellari”. Profilo Instagram ufficiale: @valeriamarini

Biografia

Valeria Marini è nata a Roma il 14 maggio 1967, ma è cresciuta a Cagliari con la madre, Gianna Orrù, prima di tornare a Roma da adolescente. Qui studia in un liceo classico, ma inizia anche a lavorare in televisione. Ha avuto una relazione duratura con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori prima e dopo la sua incarcerazione dovuta allo scandalo. Anche se Cecchi Gori fu incarcerato per corruzione, la Marini rimase al suo fianco, dimostrando coraggio e lealtà. Si dice che abbia anche abortito mentre Cecchi Gori era in carcere. A metà del 2013, Valeria Marini ha sposato Giovanni Cottone, un imprenditore. Dopo un po’ di tempo i due si sono separati, fino a quando Giovanni Cottone è risultato essere già sposato con la Chiesa. La coppia si è sposata ma la relazione è stata annullata dopo un anno, poiché l’imprenditore era già sposato con la Chiesa.

Lavoro e carriera

Durante gli anni del liceo, Valeria Marini lavora come modella nel mondo dello spettacolo, utilizzando lo pseudonimo di Lolly. Partecipa a Una ragazza per il cinema e poi inizia ad apparire in alcuni film italiani. Pier Francesco Pingitore la nota in questa situazione e la sua carriera decolla. In questo modo, entra a far parte di numerosi film, tra cui Abbronzantissimi 2 (in cui compare, tra gli altri, con Brando Giorgi) e In questo mondo di ladri. Sofia Coppola, regista di fama mondiale, tra gli altri film, di Somewhere, ha recentemente prodotto Operazione vacanze e Un ragazzo d’oro. Tra gli altri film, è uscito di recente Me Gusta.

Vita Privata

Dal 2016 al 2018 la showgirl italiana e Patrick Baldassari sono stati fidanzati. Nel 2018, anno in cui entrambi hanno partecipato a Temptation Island Vip 2018, si sono riavvicinati. Da allora si sono lasciati e riavvicinati più volte. Nonostante la loro rottura, Gianluigi Martino, un ragazzo di 17 anni, sta attualmente frequentando Valeria Marini, una ragazza che cerca di preservare il più possibile la sua storia d’amore con lui. Valeria Marini e Patrick Baldassari si sono separati durante Temptation Island Vip 2018. Di conseguenza, l’uomo ha definito la donna infantile, mentre lei è stata accusata da Diva e Donna di non amarlo veramente ma di aver inscenato la relazione per partecipare a Temptation Island Vip. Ivan Gonzalez era anche affascinante e questo ha rappresentato un pericolo per la relazione.