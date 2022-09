Sapete chi è Vera Gemma? Età, Fidanzato, Padre, Isola, Marito e Figli

Vera Gemma, sceneggiatrice e attrice cinematografica italiana, è nata a Roma 50 anni fa (Gemma, 2018). Nonostante sia figlia di un attore affermato , Giuliano Gemma, Vera Gemma si è ritagliata un percorso distinto come drammaturga . Vera Gemma era su Survivor 2021 e ora è fidanzata con Jeda , un produttore musicale di 22 anni . Vera tornerà a Survivor Honduras nel 2022 come ospite invitato .

Chi è Vera Gemma?

Nome : Vera Gemma

: Vera Gemma Età : 51 anni

: 51 anni Luogo di nascita : Roma

: Roma Professione : Attrice e scrittrice

: Attrice e scrittrice Data di nascita : 4 luglio 1970

: 4 luglio 1970 Segno zodiacale : Cancro

: Cancro Altezza : non disponibile

: non disponibile Peso : non disponibile

: non disponibile Tatuaggi : non disponibile

: non disponibile Profilo Instagram ufficiale : @veragemma17

Biografia

Vera Gemma, il 4 luglio 1970 a Roma, è figlia di Giuliano Gemma e Natalia Roberti . Vera ha viaggiato a Parigi a partire dal 2008, dopo aver abitato prima a Roma e poi a Parigi. Vera Gemma, una dei più apprezzati attori del periodo fra gli anni ’60 e gli anni ’80, è stato accompagnato da Giuliano Gemma. In realtà,il 2012 Vera ha recitato nel film di Woody Allen, “To Rome With Love”, un anno prima di morire a causa di un incidente. La madre di Vera Gemma è morta nel 1995. Vera ha superato il momento di dolore collegato con la morte di sua madre e conservato un bel ricordo della sua infanzia. Durante un’intervista, Vera ha descritto come serena e felice fosse la sua infanzia a causa del fatto che il padre non le ha mai fatto mancare amore e affetto. Natalia Robertiè la madre di Giuliana Gemma, sorella di Vera Gemma. Vera Gemma, cresciuta a Roma nel caratteristico quartiere di Trastevere, si è trasferita a Los Angeles nel 2008, dopo un periodo in cui ha vissuto anche a Parigi. Vera ha trovato la città un po’ pigra, quindi si è trasferita a Los Angeles nel 2008, dopo un periodo in cui ha vissuto anche a Parigi.

Fidanzato Jeda

Vera è attualmente fidanzata con Jeda, un produttore di musica trap di 22 anni , nonostante abbia una mente molto aperta ed è una persona curiosa che non giudica le persone dalle apparenze . Vera crede che la differenza di età non sia un problema perché è intelligente e curioso e non si ferma alle apparenze. La sorella di Vera, Giuliana, dal canto suo , pensa che Jeda sia un uomo onesto e responsabile e che le piaccia . La stessa Giuliana è uscita con un uomo di 15 anni più giovane di lei per diversi anni . C’era una volta Vera Gemma innamorata di una donna , e lei _ non ha mai esitato ad ammetterlo .

Ex Marito

Vera Gemma ha sposato Jamil, un campione di Kung-Fu nel 2001, in una cerimonia di matrimonio a Caracalla. Vera Gemma ha indossato un outfit eccezionale per l’ occasione. Secondo la stilista, l’ abito era “straordinariamente appropriato al suo carattere e al suo temperamento”. Il matrimonio tra Gemma e Jamil sarebbe finito dopo _ _ un breve tempo. Vera si sarebbe poi innamorata del musicista blues Henry Harris a Los Angeles e Maximus, che ora ha 10 anni , è stato prodotto. Una serie di immagini su Instagram mostrano Vera che esprime il suo affetto per suo figlio Maximus.

Lavoro e Carriera

Vera Gemma è entrata nel mondo del cinema e dello spettacolo in tenera età . In Eventi Culturali Vera ha affermato: “Il cinema è un luogo in cui sono nata e cresciuta . L’ho scoperto a casa mia . Ero sempre sui set da bambino , e rimasi in secondo piano e _ _ _ _ osserva tutto attentamente . Ho sviluppato questa passione anche grazie a mio padre” . Nel 1996 Vera Gemma è entrata nel mondo dello spettacolo passando dal cinema al teatro e stringendo amicizia con Asia Argento. Asia Argento è amica di Vera nel film di Dario Argento La Sindrome di Stendhal , che è dove l’ha incontrata per la prima volta . Nel 1997 ha recitato nei film Ladri di Cinema, Alliance cherche doigt, Hardboiled Egg, Stressati e Cartoni Animati.