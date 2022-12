Sapete chi è Virginia Raffaele? Età, fidanzato, figli, Thomas Santu e Baglioni

Dobbiamo indagare e scoprire tutta la realtà del compagno di Virginia Raffaele e i pettegolezzi su Tommaso Santu e Claudio Baglioni.

Virginia Raffaele si è imposta sul palcoscenico dello spettacolo italiano grazie al suo talento comico, che negli ultimi anni le ha fatto guadagnare un numero crescente di ammiratori. Ha partecipato ad alcuni dei programmi televisivi italiani più popolari, dal Festival di Sanremo alla seconda stagione di Lol, dove è stata quasi incoronata vincitrice prima di essere sconfitta dai divertenti numeri di Maccio Capatonda e Corrado Guzzanti. Nel complesso, Virginia Raffaele è sicuramente una star della comicità italiana, ma è spesso al centro del gossip. Una delle domande più frequenti dei suoi fan è se l’attrice stia frequentando qualcuno. Negli ultimi tempi ci sono state numerose speculazioni in merito, quindi cerchiamo di scoprire qual è la verità effettiva.

Virginia Raffaele: chi è il fidanzato

Virginia Raffaele è nota per mantenere il riserbo sulla sua vita privata, ma di recente è stata vista affettuosa con l’attore Thomas Santu. I due sono stati avvistati mentre si abbracciavano e si baciavano appassionatamente, lasciando intendere che potrebbero avere una relazione. In passato, Virginia Raffaele ha avuto una relazione di cinque anni con Ubaldo Pantani, dopo la quale ha dichiarato di essere single, ma ora sembra che l’amore sia tornato nella vita della comica.

La rivista Oggi ha reso famosi Virginia Raffaele e Tommaso Santu. Ma chi è quest’uomo? È un attore romano di 31 anni, impegnato in teatro, dove ha conosciuto Virginia Raffaele mentre interpretava il ruolo di protagonista nell’adattamento di Pretty Woman. Santu è stato visto di recente anche nella seguitissima serie televisiva italiana Don Matteo, dove ha interpretato il colonnello Lucio Valente. Thomas è un attore, ma avrebbe potuto prendere un’altra strada; da giovane aveva un brillante futuro come calciatore, giocando anche nelle giovanili della Lazio. Tuttavia, ha scelto il teatro e la recitazione è diventata la sua carriera.

Virginia Raffaele e Claudio Baglioni: la verità

Recentemente si è ipotizzata una relazione tra Virginia Raffaele e il noto cantante Claudio Baglioni, a causa di un selfie scattato insieme su Instagram. Tuttavia, le persone vicine all’attrice hanno immediatamente smentito la notizia, affermando che i due sono solo grandi amici. Virginia e Claudio hanno lavorato insieme durante il Festival di Sanremo 2019, che ha dato il via alla carriera dell’attrice, e da allora il loro rapporto si è rafforzato.

Sembra che Claudio Baglioni e Virginia Raffaele non stiano più insieme, visto che il cuore di Virginia appartiene ormai a Thomas Santu. Il loro corteggiamento va avanti da qualche mese e dobbiamo aspettare per vedere se la loro storia d’amore durerà o se la loro fiamma si spegnerà. Tuttavia, i due hanno mantenuto il silenzio sulla loro relazione e non hanno lasciato trapelare molti dettagli.