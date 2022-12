Sapete chi è Vittoria Puccini? Età, marito, compagno, figlia, vita privata

Vittoria Puccini ha 41 anni. È nata a Firenze il 18 novembre 1981. Dopo la separazione dal collega Alessandro Preziosi, conosciuto sul set di Elisa di Rivombrosa, la Puccini ha iniziato una nuova relazione con il direttore della fotografia Fabrizio Lucci. Dopo la separazione dal collega Alessandro Preziosi, conosciuto sul set di Elisa di Rivombrosa, ha iniziato una nuova relazione con il direttore della fotografia Fabrizio Lucci. Vittoria Puccini ha una relazione da qualche anno con Fabrizio Lucci, che nella vita fa il direttore della fotografia.

Ha iniziato a lavorare a diversi film, tra cui “Immaturi”, “Una famiglia perfetta”, “The Place”, “Tutta colpa di Freud” e “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese, prima di realizzare “Perfetti sconosciuti”, di cui è protagonista. Ha anche realizzato diversi spettacoli e serie televisive, tra cui “Dio vede e provvede” nel 1996, “Giovanni Paolo II” e “Don Matteo”, “Coco Chanel” e “Studio Battaglia”, l’ultimo nel 2022.

“Anna Karenina” è stato il soggetto del legame amoroso Fabrizio Lucci-Vittoria Puccini del 2013. La coppia non ama parlare della propria vita privata, ma appare sempre felice e allegra. Sembrano innamorati, anche se sembrano essere alla ricerca di un’opzione di matrimonio. Secondo Vanity Fair, Vittoria Puccini aveva dichiarato cinque mesi fa: “Con Fabrizio la mia solita sindrome da crociato non serve. Io, abituata al fascino dei belli e dannati, non avevo mai provato tanta fiducia verso una storia”.

Biografia

Il debutto di Vittoria Puccini è avvenuto nel 2000, quando ha interpretato il ruolo di Gaia nel film di Sergio Rubini Un amore c’è tutto dentro e successivamente è apparsa in “Paz” di Renato De Maria. La notorietà televisiva arriva grazie all’interpretazione di Elisa Scalzi, la protagonista di Elisa di Rivombrosa, interpretata da Vittoria Puccini. Ha ricevuto il premio Telegatto per un personaggio femminile.

Il cinema d’autore e il film di Pupi Avati “Ma quando arrivano le ragazze?” (2005) le conferiscono il Premio Diamanti al Cinema come migliore attrice protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia del 2005, per il quale viene scritturata dal cinema d’autore. Nel 2009 appare come “Giulia” in “Baciami ancora”, sequel de “L’ultimo bacio”, entrambi diretti da Gabriele Muccino, e recita nel thriller televisivo “Tutta la verità”, sempre di Torrini, per il quale riceve il premio come miglior attrice per la categoria miniserie al Roma Fiction Fest 2010. Nel 2012 recita con Ferzan Özpetek in “Magnifica presenza” e in “Acciaio”, presentati alla nona edizione delle “Giornate degli Autori/Venice Days” alla 69ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. È madrina della 68ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e ha avuto una figlia, Elena, da Preziosi. Attualmente è legata a Claudio Santamaria.