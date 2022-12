Sapete chi Sandra Bonzi moglie di Claudio Bisio? “Iniziò tutto basato sul sesso”

Il comico Claudio Bisio è sposato da oltre 20 anni con Sandra Bonzi, giornalista con cui ha due figli, Alice e Federico. Ha scritto per diverse testate di alto profilo come La Repubblica, Disney Channel e Sky, ed è stata collaboratrice di Mediaset, Fox e NBC.

Il primo incontro tra Sandra Bonzi e Claudio Bisio

Il primo incontro fra i due è avvenuto a Milano, in un locale, nel 1992. La giornalista a riguardo ha dichiarato: “Tanti anni fa. Ero un po’ brilla e lui mi ha “raccolto” al locale Stella Alpina. Diciamo che è stato travolgente” e lui aggiunge: “Ha vomitato nella Giulietta di mio padre. È stato bello: aveva il reggicalze. All’inizio è stato solo sesso. L’amore è venuto dopo”.

“Siamo molto affiatati anche se con tutti gli impegni che ha ci si vede poco.Gelosia? No, non la provo, non l’ho nel DNA ed è una fortuna, visto che mio marito è sempre circondata da belle donne che, tra l’altro, non sono solo belle, ma anche intelligenti”.

Sandra Bonzi è riuscita a conquistare Claudio Bisio, uno degli uomini più richiesti del mondo dello spettacolo, conquistando la sua forte presenza, il suo sorriso ironico e il suo abbraccio travolgente di ironia. Nonostante abbiano sopportato anche le più grandi distanze e divergenze, la giornalista e l’attore sono molto legati. “Siamo molto uniti”, ha detto lei. “Lui è sempre circondato da donne bellissime e anche intelligenti, e io non mi sento geloso. È una fortuna perché lui è circondato da donne meravigliose, molto belle e intelligenti”.

Il libro di memorie di Claudio e Sandra, Doppio Misto, è stato pubblicato qualche anno fa. Racconta la loro vita familiare in quel periodo. Qualche anno fa, Claudio e Sandra hanno scritto un libro autobiografico intitolato Mixed Doubles. Autobiografia di coppia non autorizzata. Hanno usato l’ironia per sottolineare alcuni aspetti della loro vita.