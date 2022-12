Sapete chi sono Virginia e Pietro Leon figli di Rosanna Banfi

Fabio, Virginia e Pietro marito e figli di Rosanna Banfi

I due si sono sposati nel 1992 ed hanno insieme due figli, Virginia nata nel 1993 e Pietro nato nel 1998 che però non fanno parte del mondo dello spettacolo, almeno per adesso. In una loro intervista rilasciata insieme, avevano ammesso:

“il nostro è un meraviglioso amore”.

Sul rapporto con i figli:

“Difficile giudicarsi, ormai i figli sono grandi. Sono molto presente, mi rimproverano di non essere molto fisica, abbracciona, mia madre era così e quindi ho un po’ di difficoltà”

La figlia di Lino Banfi, infatti, insieme al fratello Walter, alla figlia Virginia ed al marito di quest’ultima gestisce L’Orecchietteria Banfi, il ristorante di famiglia ospirato ai film del grande Lino e in cui si respirano un’atmosfera familiare, ma anche i sapori della Puglia, la terra che ha dato i natali a Lino Banfi. Virginia, molto attiva sui social, sia su Instagram che su Facebook condivide spesso foto del suo lavoro mostrandosi insieme al marito.

