Selvaggia Lucarelli attacca Ilary Blasi: “Se ti sposi in diretta TV anche il tuo divorzio lo sarà”

La sintesi del punto di vista di Selvaggia Lucarelli sulla rottura di Francesco Totti e Ilary Blasi, che ha fatto parlare di sé da quando ieri è stata annunciata la loro separazione attraverso due distinte dichiarazioni dei due, è che se ti sposi e vivi su Sky, anche il tuo divorzio sarà trasmesso. Sonia Bruganelli, figlia di Gigi D’Alessio, e Fabrizio Corona, tra i tanti, hanno espresso la loro opinione sulla questione. Anche Selvaggia Lucarelli, uno dei commenti più attesi, ha espresso il suo punto di vista. Lei, giornalista in erba e conduttrice di Ballando con le stelle, ritiene che Ilary Blasi si sia comportata male sostenendo la categoria dei giornalisti, che in precedenza aveva denigrato per aver riportato notizie “false” sui suoi problemi con Francesco Totti. Dopo aver verificato la notizia, però, è emersa la sua non veridicità.

Ilary, la Lucarelli ha voluto ricordare a Ilary, sulla falsariga del commento di Corona, di quando andò a Verissimo e disse che i giornalisti, raccontando il suo rapporto con la crisi di Totti, ” avevano fatto una grande figura di mer*a” prendendosi anche tutti gli applausi del pubblico.

Tuttavia, sembra che la stessa figura sia stata creata da lei, che, secondo Lucarelli, avrebbe potuto comportarsi diversamente e, possibilmente, negare la vicenda piuttosto che attaccare un gruppo di lavoratori che stavano facendo il loro lavoro e che, a posteriori, potrebbero aver avuto ragione.

La giornalista Selvaggia ha postato su Instagram: “Mi dispiace per Ilary e Totti, che sono entrambi simpatici, ma voglio esprimere un concetto: per quanto non mi piaccia scavare nei tradimenti, la notizia della loro crisi e del loro divorzio era reale. Può essere sgradevole ed eccessivamente esplicita, ma si sa che è reale. L’industria dei tabloid si sente veramente offesa se vi dispiace per i vostri figli e volete proteggerli. Evitate di sedervi in un salotto televisivo se volete proteggere i vostri figli. I giornali danno le notizie, e si può discutere su come lo fanno, ma non sul fatto che sia lecito, soprattutto se si parla della separazione della coppia più nota e ‘volontariamente’ esposta del mondo dello spettacolo”.

Allo stesso modo, Selvaggia Lucarelli si è schierata con Fabrizio Corona nel condannare Ilary Blasi per aver voluto mantenere la sua privacy quando si è guadagnata da vivere “vendendo” la sua vita ai media. Non possiamo scegliere cosa ci piace e cosa non ci piace in base a ciò di cui vogliamo coprirci”, sostiene (63). Inoltre, sostiene che “scagliare in giro un’osservazione sgradevole non è un bel metodo per difendersi. È un pessimo approccio per buttarla in giro”.