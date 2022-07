Si affaccia dalla finestra e la ringhiera cede, bimba precipita da secondo piano: gravissima

Una bambina di 4 anni è miracolosamente sopravvissuta dopo essere caduta per 7 metri da una finestra del secondo piano a Udine, in Italia. Lucrezia Paganelli ha riportato numerose ferite, ma si prevede che si riprenderà completamente. La bambina stava andando a scuola quando è riuscita ad aprire una finestra e a sporgersi. Una grata metallica ha ceduto e la bambina è precipitata per 7 metri nel vuoto.

Il personale medico di emergenza è stato il primo ad arrivare sul luogo di un incidente in cui una bambina è stata investita da un’auto. La bambina è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stata raggiunta dal padre. I primi accertamenti indicano che si è trattato semplicemente di uno sfortunato incidente e che non si ravvisano responsabilità penali da parte di nessuno dei due genitori.

È stata salvata dai servizi di emergenza, chiamati immediatamente sul posto. La bambina è attualmente sotto stretta osservazione medica e non è ancora stata dimessa dall’ospedale. Le autorità non hanno rilasciato ulteriori informazioni sul suo stato di salute. Le indagini sono in corso e stabiliranno se la bambina è in pericolo di vita.