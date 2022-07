Simona Ventura pubblica foto di Roma piena di rifiuti: “Che vergogna, a disposizione per aiutare”

Nel post di Simona Ventura su Instagram che mostra le strade di Roma piene di rifiuti, si legge: “Ogni angolo toglie il fiato, ma la sporcizia ci fa vergognare”.

Nonostante le delizie di Roma, Simona Ventura non può fare a meno di notare una cosa: i rifiuti per le strade che, complice il caldo torrido di questi giorni, producono un fetore insopportabile. La città è sporca, i cassonetti traboccano di rifiuti e i miasmi sono nauseabondi. Elena Santarelli, Alessandro Gassman e Ventura hanno denunciato la situazione, che ha già ottenuto migliaia di like e centinaia di commenti su Instagram.

“Roma, una città calda oltre i trentadue gradi (percepiti cinquanta) e affollata di turisti (come il resto d’Italia), mi ha tolto il fiato a ogni angolo di strada. Ogni angolo è stato tolto! Però ci vergogniamo della sporcizia! La società civile ora è attiva… almeno io sono pronto ad assistere!”.

Da anni Alessandro Gassman è un sostenitore dell’ambiente. È stato uno dei primi VIP a richiamare l’attenzione sullo stato di Roma già nel 2015, quando ha dato vita alla campagna #Romasonoio contro il degrado urbano, esortando i cittadini a contribuire alla pulizia della città.

Negli ultimi anni, sui social si sono levate le denunce di Claudia Gerini, secondo cui “questa città è sporca non solo perché la gente è incivile, ma anche perché nessuno la pulisce”, e di Elena Santarelli, che ha postato una foto dell’immondizia con lo slogan “Vacanze romane, un problema annoso a Roma, dove i rifiuti si generano ogni estate ancora di più, rendendo invivibili alcune zone della città”.