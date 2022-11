Spoiler Uomini e Donne oggi mercoledi 16 novembre 2022: Alessandro sotto attacco, Ida si ribella

Nella puntata di mercoledì del talk show di Maria De Filippi Uomini e Donne ci sarà un acceso confronto tra Ida, Alessandro e Roberta. All’inizio della stagione, i tre sono entrati in una parte lontana di una storia che coinvolge Guarnieri e Di Padova. Il conduttore manderà in onda uno spezzone di una puntata precedente che mostra Platano minacciare Guarnieri di violenza fisica. Tale clip scatenerà uno sfogo da parte di Platano, che è diventato noto per il suo temperamento esplosivo nello show.

Riccardo e Roberta sparlano di Ida e Alessandra Uomini e Donne

Il 16 novembre andrà in onda una puntata molto emozionante di Uomini e Donne. In essa, Maria De Filippi ha individuato uno spezzone di una conversazione avvenuta nel backstage tra Riccardo e Roberta. Nella clip si vedranno i due dibattiti di Alessandro e Ida. Questa situazione farà arrabbiare molto la Platano. La donna, infatti, darà di matto e inizierà ad attaccare sia Roberta che il suo ex. In tutto questo Alessandro continuerà ad apparire piuttosto demotivato. Il ragazzo ammetterà che d’ora in poi ha bisogno di vedere come Ida si comporta nei confronti di Riccardo per capire che atteggiamento assumere nei suoi confronti, Guarnieri dal canto suo uscirà con Gloria che ha accettato il suo invito ma continua a credere che l’ uomo sia ancora cotto della sua ex.

Anticipazioni 16 novembre: nuove conoscenze per Alessandro e Pinuccia

Quando l’atmosfera diventerà incandescente, Armando Incarnato farà la sua comparsa. Nella puntata del 16 novembre di Uomini e Donne, prenderà di mira Alessandro e lo inviterà ad aprire gli occhi. Tutti sanno che Ida e Riccardo sono ancora coinvolti l’uno nell’altro. È Vicinanza che sembra negarlo. Roberta esorterà Vicinanza in più di un’occasione a svegliarsi alla realtà, altrimenti perderà Roberta per sempre. In questa puntata si parlerà anche di Pinuccia e Alessandro; Pinuccia ha frequentato un nuovo cavaliere, ma poi ha rotto perché non se la sentiva. Anche Alessandro è uscito con Michela, ma ha capito che probabilmente non fa per lui. Non si sente a suo agio con le donne che si interessano a lui solo per il suo aspetto. Per questo motivo, ci sarà un piccolo bisticcio in studio]