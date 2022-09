Sylvester Stallone, i figli ‘colpiti’ dalla separazione fra lui e la moglie Jennifer Flavin

Momenti complicati per Sylvester Stallone, che venerdì scorso è stato sorpreso dalla moglie, Jennifer Flavin, presentandogli le carte del divorzio, come riportato dai media statunitensi. A quanto pare, la famosa ex modella non vuole continuare a camminare mano nella mano con il leggendario attore, poiché è disposta a rompere il suo matrimonio pochi mesi dopo aver celebrato il loro 25esimo anniversario di matrimonio. Tanto che, secondo la stampa internazionale, l’imprenditrice si è già costituita in tribunale nella contea di Palm Beach per registrare la petizione per lo “scioglimento del matrimonio”.

Un passo avanti di Jennifer totalmente imprevedibile per l’attore, dal momento che, come assicura la sua cerchia di amici, durante le settimane precedenti sembravano felici: «Sembrava che tutto andasse alla grande. Non ho idea di cosa sia successo”, hanno confessato a Page Six.

Dopo tutte le informazioni pubblicate a seguito della conoscenza della loro separazione, è stato Stallone a voler chiarire la realtà della sua rottura con la madre delle sue figlie, dal momento che è stato addirittura commentato che l’unico colpevole della fine del suo matrimonio è il suo animale domestico.

Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. L’attore ha riconosciuto a TMZ che, pur avendo deciso di acquisire un cane pur sapendo che sua moglie non era d’accordo, non è stato questo, tutt’altro, il motivo per cui hanno deciso di porre fine alla loro unione, iniziata nel 1988 dopo aver vissuto un vera cotta in un ristorante di Beverly Hills: “Non abbiamo chiuso la relazione con un argomento così banale. Siamo solo andati in direzioni diverse. Ho il massimo rispetto per Jennifer. La amerò per sempre. È una donna straordinaria e l’essere umano più simpatico che abbia mai incontrato”.

Dal canto suo, la modella ha osato denunciare pubblicamente che l’interprete di Rambo aveva spostato parte del denaro dai loro conti comuni senza il suo consenso, sebbene, come ha confessato il rappresentante dell’attore, entrambi intendano affrontare la questione con la maggiore discrezione. .

In questo modo è evidente che la relazione tra l’attore e l’ex modella è giunta al termine, anche se è vero che continueranno ad essere legati dalle tre figlie che hanno in comune, che molti considerano le grandi perdenti di questa inaspettata e famosa rottura.

Un anno prima di passare per l’altare, l’attore de I mercenari e Flavin hanno accolto insieme il loro primo figlio, una ragazza nata a Miami il 27 agosto 1996 che hanno deciso di chiamare Sophia. La sua infanzia non è stata facile, perché a soli due mesi di età ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico per una malformazione congenita di una valvola cardiaca. Le sue condizioni però a volte miglioravano, al punto che, dopo un po’, poté iniziare a vivere una vita normale. Tre anni fa, si è laureata in moda alla University of Southern California.

Nel 1998 il matrimonio ha vissuto un altro dei suoi momenti più speciali con la nascita di Sistina, la loro seconda figlia. È anche molto appassionata di moda e, come sua madre, delle passerelle, motivo per cui nel 2016 ha deciso di debuttare nel settore con IMG Models. Cercando di seguire le orme di suo padre, Sistina si cimentò anche nella recitazione, ma presto scoprì che la sua vera passione risiedeva in altro.

Quattro anni dopo la nascita della loro seconda figlia, Sylvester Stall e Jennifer Flavin hanno ampliato la famiglia con Scarlet, nata il 25 maggio 2002 a Los Angeles. A differenza delle sue sorelle, concentra i suoi sforzi sull’atletica, un hobby che condivide con suo padre.

Ed è che, sebbene queste siano le tre figlie che condividono il matrimonio e, quindi, quelle che potrebbero uscire peggio dal divorzio dei genitori, bisogna anche tener conto che il protagonista di First Blood ha un figlio come risultato del suo precedente matrimonio con Sasha Czack. Il suo nome è Seargeoh, ma non sono emersi quasi nessun dettaglio sulla sua vita, da quando gli è stato diagnosticato l’autismo quando aveva solo tre anni.

Inoltre, dalla sua relazione con Sasha , nacque anche Sage Moonblood, il suo primogenito. Durante la sua giovinezza, ha studiato cinematografia alla North Carolina School of the Arts, ottenendo un grande successo nella settima arte grazie alla sua partecipazione a Rocky V, un film in cui interpretava il figlio di Rocky. La sua fortuna però è cambiata nel luglio 2012 quando, improvvisamente, il giovane ha perso la vita a causa di un problema cardiaco.