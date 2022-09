Teddy Reno, chi è il marito di Rita Pavone? Hanno figli?

Teddy Reno è il marito della cantante Rita Pavone e un noto cantante, produttore e attore a sua volta.

Biografia: età, luogo e data di nascita, origini

Teddy Reno, musicista professionista il cui vero nome è Ferruccio Merk Ricordi, è nato a Trieste l’11 luglio 1926. Sua madre era di origine ebraica e sfuggì alle persecuzioni dei tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Riuscì a rifugiarsi a Milano Marittima con la famiglia falsa sotto identità. Fin da piccolo Teddy Reno si appassiona alla musica. Dopo la guerra fece una tournée in Germania con l’orchestra inglese di Teddy Foster, da cui deriva il suo nome d’arte.

Carriera

Rientrato in Italia, Teddy stringe un sodalizio con l’orchestra di Pippo Barzizza, esibendosi in diverse trasmissioni radiofoniche per la Rai. Successivamente firma con la CGD Records, da lui stesso fondato, ed è uno dei più importanti protagonisti del Festival di Sanremo.

Teddy Reno e Rita Pavone

Nel 1961 Teddy Reno fondò il Festival degli Sconosciuti ad Ariccia, in Italia. Il festival fu creato per promuovere nuovi talenti musicali. Nel primo anno, Rita Pavone vinse il festival; aveva solo 20 anni quando si aggiudicò la vittoria. I due cantanti si incontrarono e si innamorarono al Festival; si sposarono nel 1968 dopo una cerimonia religiosa a Lugano, in Svizzera.

Riguardo al loro amore, la cantante in una vecchia intervista di DiLei ha dichiarato:

Io vengo da una famiglia nella quale le ragazze dovevano sposarsi essendo ancora internamente candide. Oggi non è più così, ma all’epoca era molto importante. L’amore io l’ho vissuto in maniera felicemente disperata: ho capito che la persona che amavo era la stessa che volevo sposare. E mi dava profondamente fastidio chi mi diceva che il matrimonio avrebbe rovinato la mia carriera. Per me è stata dura innamorarmi nel 1964 e aspettare fino al 1968 quando ci siamo sposati, è stata una lunghissima prova, anche di resilienza. Avevo promesso a mia madre (mio padre era invece contro questo matrimonio) che sarei arrivata all’altare così com’ero e questa promessa l’ho mantenuta.

Ex moglie

Teddy Reno è stato precedentemente sposato con la produttrice cinematografica Vania Protti. I due non si sono separati formalmente e il acquisto è arrivato solo nel 1971. Teddy aveva un figlio dalla prima moglie, Franco. Questo dettaglio fece scalpore all’epoca a causa dei costumi sociali.

Figli

Franco era l’unico figlio biologico di Teddy Reno, ma Rita Pavone aveva dato alla luce due figli da un precedente matrimonio, Giorgio e Alessandro. Nel 1976, la coppia si risposò con una cerimonia civile ad Ariccia, dove si erano conosciuti diversi anni prima.