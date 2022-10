Ti ricordi chi è Luisella Costamagna? Età, marito, figlio e Ballando con le Stelle 2022

Chi è Luisella Costamagna: età e biografia

Nata a Torino il 16 dicembre 1968, Luisella Costamagna compie oggi 53 anni. Laureata in filosofia, si è iscritta all’albo dei pubblicisti nel 1995. Come giornalista, ha lavorato per le principali testate giornalistiche italiane e per quelle nazionali, conducendo anche il telegiornale di un’emittente locale piemontese. Nel 1996 è entrata a far parte della Moby Dick di Michele Santoro e successivamente di Anno Zero e Servizio Pubblico.

A settembre 2020 sarà la conduttrice di Agorà, un nuovo programma su Sky Italia. È anche opinionista per Il Fatto Quotidiano e La Verità. Dal 2022 parteciperà a Ballando con le stelle, giunto alla 17ª stagione. Luisella ha dichiarato che l’avventura le piace molto, che ama ballare nel tempo libero e che non è la prima volta che Milly Carlucci le chiede di partecipare. Ballerà in coppia con il maestro Pasquale La Rocca.