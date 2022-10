Ti ricordi di Kim Rossi Stuart chi è? Il brutto incidente in moto all’amore e ai figli

Giovedì l’attore e regista Kim Rossi Stuart sarà ospite di Oggi è un altro giorno, un talk show di attualità che va in onda su Rai 1. Scopriamo meglio chi è Rossi Stuart. Figlio dell’attore Giacomo Rossi Stuart e dell’ex modella e scrittrice Klara Muller, debutta sul grande schermo a soli cinque anni in Fatti di gente perbene. Inizia una lunga carriera di attore che lo vede già protagonista a 14 anni della miniserie I ragazzi della valle misteriosa.

Poi Il ragazzo dal kimono d’oro, film-imitazione del cult americano Karate Kid, seguito dal ruolo di Romualdo nella miniserie fantasy Fantaghirò. Questo è stato solo l’inizio di un lungo ed entusiasmante percorso: oltre a questi, ci sono molti altri titoli come Al di là delle nuvole, Pinocchio, Romanzo Criminale, Vallanzasca – Gli angeli del male, Questioni di cuore e Gli anni più belli. Le sue interpretazioni sono state premiate con un David di Donatello come miglior attore non protagonista per il suo ruolo in Romanzo criminale e cinque Nastri d’Argento come miglior attore non protagonista in Vallanzasca – Gli angeli del male, Pinocchio, Romanzo Criminale 2 e Manetti Bros.

È sposato con Ilaria Spada, attrice e conduttrice televisiva. Hanno tre figli, l’ultimo dei quali è nato nel febbraio 2022. La Spada aveva paura di avere figli, ma dopo aver vinto lo Zecchino d’Oro ed essere diventata nonna, ha deciso di diventare madre. Un mese e mezzo dopo aver conosciuto Kim Rossi Stuart, mentre era in vacanza in Sicilia, è rimasta incinta di Ettore. La famiglia vive in una casa a Villa San Giovanni in Tuscia, in provincia di Viterbo.

Nel 2005, mentre tornava da una partita di calcio in moto, l’attore è stato investito da un’auto e ha riportato gravi lesioni. È stato costretto a letto per diversi mesi e poi ha avuto un lento recupero. Nella sua carriera ha spesso prestato il volto a film legati a tematiche sociali. Nel 2020 ha recitato in Cosa sarà, un film diretto da Francesco Bruni, dove interpretava un uomo che lottava contro la leucemia.