Tomaso Trussardi dopo Michelle Hunziker nessuno donna

È da gennaio ormai che si conosce ben poco sulla rottura del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Quest’ultimo, imprenditore e padre di due bambine avute con la conduttrice svizzera, è finalmente intervenuto rilasciando un’intervista esclusiva a Il Corriere della Sera per porre fine ai rumors e, a suo dire, mettere i puntini sulle i riguardo alla sua separazione con Michelle.

Trussardi comincia l’intervista facendo chiarezza sulla sua situazione sentimentale: «Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle. Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se niente fosse». Smentisce così, una seconda volta, di essere uscito con l’ex concorrente di Uomini e Donne Pamela Barretta.

Questo discorso fa notare come da parte di Trussardi ci sia ancora difficoltà nel mettere da parte un amore così importante, durato più di dieci anni. Un’ulteriore conferma a cui dare rilevanza è la critica fatta nei confronti di Giovanni Angiolini, ex flirt estivo della Hunziker, da parte di Tomaso: «Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene».

Non ci sono dubbi sul fatto che questo rapporto gli abbia arrecato dispiacere, Trussardi tuttavia non ha una buona considerazione dell’uomo che ha flirtato con la Hunziker in un momento così delicato. A mettere confusione tra i fan sono state le foto pubblicate negli ultimi giorni dal settimanale Diva e Donna che mostrano felice e serena la coppia Trussardi-Hunziker assieme alle figlie e ai cani, in una vacanza romantica sulle Dolomiti, in occasione del ponte di Ognissanti. Arriva dunque anche qui la risposta dell’imprenditore; «Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie.

Quando leggo che io avrei dettato delle regole o delle condizioni per il nostro ritorno insieme, mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini. Gestire e controllare sono cose perme senza senso».

Con ciò possiamo vedere come tra loro ci sia, nonostante tutto, stima reciproca e voglia di stare sereni seppur in via di separazione. Trussardi termina poi l’intervista con uno sfogo: «Ogni nostra foto o frase viene strumentalizzata, vengono attribuiti significati a parole che vanno al di là delle reali intenzioni. Io e Michelle abbiamo un dialogo aperto e maturo e le cose che dobbiamo dirci possiamo comunicarcele di persona, non abbiamo certo bisogno dei social». A questo punto non ci resta che aspettare altre interviste o news per vedere se potrebbe esserci qualcosa in più oltre all’essere vicini come genitori.