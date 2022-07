Totti e Noemi Bocchi, Ilary furiosa: le foto dei due non dovevano uscire. «Il patto era un altro»

La storia d’amore della coppia più famosa d’Italia, il capitano della Roma Francesco Totti e sua moglie Ilary Blasi, è giunta al termine dopo le accuse di infedeltà emerse la scorsa settimana. La settimana Chi ha lanciato una copertina dedicata alla fine della loro relazione, con una timeline e immagini rubate che documenterebbero gli incontri notturni di Totti con Noemi Bocchi.

I tifosi sono rimasti scioccati quando l’ex capitano della Roma Francesco Totti e sua moglie Ilary hanno annunciato la loro separazione la scorsa settimana. Ma ora l’amore della coppia ha preso un’altra piega emotiva. Una fonte vicina alla coppia racconta a RumorFix che Ilary è furiosa per il recente flirt di Totti con la modella Noemi Letizia. “I due hanno concordato di tenere la loro relazione segreta a tutti gli altri”, ha detto la nostra fonte, che ha anche rivelato che Ilary si sente “tradita” dal marito.

All’inizio c’è stato un muro di gomma. Nessuno nell’ambiente romano era disposto a parlare né di calcio né della stessa Bocchi. Si sa che i due frequentano lo stesso circolo sportivo Padel, ma non c’è traccia di lei sulla pagina Instagram, né del suo lavoro. Il messaggio è stato chiaro: Francesco Totti non ha tradito Ilary Blasi con la sua nuova fiamma. Tanto che “lo ha negato con la moglie e con gli amici fino alla noia”, spiega Chi. “Al punto che Ilary ha smentito le voci di una possibile infedeltà parlando di una brutta figura mediatica”. Se lo era perché era sicura che non sarebbe stata smentita dai fatti”.

Ma a un certo punto la rete di protezione cheva il capitano della Roma Francesco Totti sarebbe crollata. Alcune foto scattate nel cuore della notte lo ritraggono nella compagnia dell’amante Noemi Letizia. I sospetti nati da queste immagini hanno provocato una frattura tra Totti e la moglie Ilary Blasi. La coppia si è separata dopo che alcune immagini sono state diffuse dalla stampa. Per questo motivo la Blasi si dice “furiosa” con il settimanale Chi per aver pubblicato queste foto.

L’“accordo”

L’accordo era che nessuno si sarebbe fatto sorprendere da nuove o vecchie fiamme. Forse Totti, senza quelle foto, avrebbe continuato a mantenere le apparenze e il matrimonio ea frequentare segretamente Noemi. La città di Roma ha protetto il suo re finché non sono uscite le foto.